Россия не должна добиться успеха в переговорах, заявил глава Евросовета
Россия не должна добиться успеха в переговорах, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 24.02.2026
Россия не должна добиться успеха в переговорах, заявил глава Евросовета
России нельзя позволить добиться успехов за столом переговоров по Украине, заявил на пресс-конференции в Киеве председатель Европейского совета Антониу Кошта. РИА Новости, 24.02.2026
Кошта: РФ не должна добиваться успехов за столом переговоров