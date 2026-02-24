Рейтинг@Mail.ru
19:46 24.02.2026 (обновлено: 20:28 24.02.2026)
Россия не должна добиться успеха в переговорах, заявил глава Евросовета
Россия не должна добиться успеха в переговорах, заявил глава Евросовета
России нельзя позволить добиться успехов за столом переговоров по Украине, заявил на пресс-конференции в Киеве председатель Европейского совета Антониу Кошта. РИА Новости, 24.02.2026
Кошта: РФ не должна добиваться успехов за столом переговоров

БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. России нельзя позволить добиться успехов за столом переговоров по Украине, заявил на пресс-конференции в Киеве председатель Европейского совета Антониу Кошта.
"Единственный путь вперед — это справедливый и прочный мир, основанный на международном праве, уважении суверенитета, территориальной целостности и принципах Устава ООН. России нельзя позволить добиться успехов за столом переговоров", - сказал он.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о возможности предоставить европейцам места на переговорах России и США по урегулированию украинского кризиса, ранее заявила, что сначала Евросоюзу надо восстановить статус тех, с кем можно говорить хотя бы "на ногах".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял 18 февраля, что РФ ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, согласованного в Анкоридже.
В миреРоссияУкраинаСШААнтониу КоштаМария ЗахароваСергей ЛавровЕвросоветЕвропейский советООН
 
 
