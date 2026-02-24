Рейтинг@Mail.ru
На Тенерифе госпитализировали короля Норвегии Харальда V
23:49 24.02.2026
На Тенерифе госпитализировали короля Норвегии Харальда V
На Тенерифе госпитализировали короля Норвегии Харальда V - РИА Новости, 24.02.2026
На Тенерифе госпитализировали короля Норвегии Харальда V
Король Норвегии Харальд V, которому 89 лет, госпитализирован на Тенерифе из-за инфекции и обезвоживания
На Тенерифе госпитализировали короля Норвегии Харальда V

На Тенерифе госпитализировали короля Норвегии Харальда V, которому 89 лет

Король Норвегии Харальд V
Король Норвегии Харальд V - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Король Норвегии Харальд V . Архивное фото
Король Норвегии Харальд V, которому 89 лет, госпитализирован на Тенерифе из-за инфекции и обезвоживания - Королевский дом
 
