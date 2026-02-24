https://ria.ru/20260224/kontsert-2076466716.html
У Live Арены нет информации о возможном проведении концерта Пугачевой
Информация о возможном проведении на Live Арене летнего концерта певицы Аллы Пугачевой пока не поступала, сообщили РИА Новости представители площадки. РИА Новости, 24.02.2026
москва, израиль, россия, алла пугачева
