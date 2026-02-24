Рейтинг@Mail.ru
У Live Арены нет информации о возможном проведении концерта Пугачевой
17:12 24.02.2026
У Live Арены нет информации о возможном проведении концерта Пугачевой
У Live Арены нет информации о возможном проведении концерта Пугачевой
Информация о возможном проведении на Live Арене летнего концерта певицы Аллы Пугачевой пока не поступала, сообщили РИА Новости представители площадки. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T17:12:00+03:00
2026-02-24T17:12:00+03:00
У Live Арены нет информации о возможном проведении концерта Пугачевой

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Информация о возможном проведении на Live Арене летнего концерта певицы Аллы Пугачевой пока не поступала, сообщили РИА Новости представители площадки.
Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов рассказал РИА Новости, что первый за долгое время концерт Пугачевой может состояться летом этого года в Москве. Возможными площадками, где мог бы пройти концерт, продюсер назвал "ВТБ Арену" и Live Арену.
"Вся актуальная информация опубликована в афише. Если там нет, то пока такой информации нет", - сказала собеседница агентства.
Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль, после чего на нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами - стали рабами". Третьего ноября 2023 года она возвращалась в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
