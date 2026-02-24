https://ria.ru/20260224/kontsert-2076463442.html
У "ВТБ Арены" нет информации о возможном проведении концерта Пугачевой
У площадки "ВТБ Арена" нет информации о возможном проведении концерта певицы Аллы Пугачевой летом, сообщили РИА Новости в пресс-службе арены. РИА Новости, 24.02.2026
культура
