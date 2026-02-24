Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке девушке выплатят компенсацию за неверный диагноз - РИА Новости, 24.02.2026
06:44 24.02.2026
На Камчатке девушке выплатят компенсацию за неверный диагноз
На Камчатке девушке выплатят компенсацию за неверный диагноз - РИА Новости, 24.02.2026
На Камчатке девушке выплатят компенсацию за неверный диагноз
Суд в Петропавловске-Камчатском по иску прокуратуры взыскал с медицинского учреждения компенсацию морального вреда в пользу 15-летней девушки, которой из-за... РИА Новости, 24.02.2026
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
камчатка
петропавловск-камчатский
камчатский край
камчатка
2026
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, камчатка
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Камчатка
На Камчатке девушке выплатят компенсацию за неверный диагноз

Суд обязал камчатскую больницу выплатить компенсацию за неверный диагноз

© РИА Новости / Александр Кряжев
Медицинский работник в больнице
Медицинский работник в больнице - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медицинский работник в больнице. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 фев – РИА Новости. Суд в Петропавловске-Камчатском по иску прокуратуры взыскал с медицинского учреждения компенсацию морального вреда в пользу 15-летней девушки, которой из-за врачебной ошибки вовремя не выявили редкое неизлечимое заболевание, сообщили в прокуратуре Камчатского края.
"По иску прокурора выплатят компенсацию морального вреда за неверный диагноз", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Отмечается, что прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения качества оказания медицинской помощи.
С ноября 2023 года по январь 2024 года девочка-подросток неоднократно обращалась в поликлинику с жалобами на высокую температуру и недомогание. Врачи диагностировали простуду и назначали стандартное лечение, но оно не помогало. В итоге девушку в тяжелом состоянии госпитализировали в краевую детскую больницу, где после анализов поставили правильный диагноз — редкое и неизлечимое заболевание.
Правоохранительные органы организовали процессуальную проверку по этому факту. Суд удовлетворил иск надзорного ведомства и обязал медучреждение выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей компенсации морального вреда.
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайКамчатка
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
