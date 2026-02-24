https://ria.ru/20260224/kompensatsiya-2076310399.html
На Камчатке девушке выплатят компенсацию за неверный диагноз
На Камчатке девушке выплатят компенсацию за неверный диагноз - РИА Новости, 24.02.2026
На Камчатке девушке выплатят компенсацию за неверный диагноз
Суд в Петропавловске-Камчатском по иску прокуратуры взыскал с медицинского учреждения компенсацию морального вреда в пользу 15-летней девушки, которой из-за... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T06:44:00+03:00
2026-02-24T06:44:00+03:00
2026-02-24T06:44:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
камчатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000872119_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35daee144868e3fa7d4f20a172d43dd8.jpg
https://ria.ru/20260113/novokuznetsk-2067633852.html
https://ria.ru/20250930/sud-2045455865.html
петропавловск-камчатский
камчатский край
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000872119_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d5383ab4fbac78d1a7557436819ae046.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, камчатка
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Камчатка
На Камчатке девушке выплатят компенсацию за неверный диагноз
Суд обязал камчатскую больницу выплатить компенсацию за неверный диагноз
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 фев – РИА Новости. Суд в Петропавловске-Камчатском по иску прокуратуры взыскал с медицинского учреждения компенсацию морального вреда в пользу 15-летней девушки, которой из-за врачебной ошибки вовремя не выявили редкое неизлечимое заболевание, сообщили в прокуратуре Камчатского края.
"По иску прокурора выплатят компенсацию морального вреда за неверный диагноз", - говорится в сообщении в Telegram-канале
прокуратуры.
Отмечается, что прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения качества оказания медицинской помощи.
С ноября 2023 года по январь 2024 года девочка-подросток неоднократно обращалась в поликлинику с жалобами на высокую температуру и недомогание. Врачи диагностировали простуду и назначали стандартное лечение, но оно не помогало. В итоге девушку в тяжелом состоянии госпитализировали в краевую детскую больницу, где после анализов поставили правильный диагноз — редкое и неизлечимое заболевание.
Правоохранительные органы организовали процессуальную проверку по этому факту. Суд удовлетворил иск надзорного ведомства и обязал медучреждение выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей компенсации морального вреда.