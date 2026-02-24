На Камчатке девушке выплатят компенсацию за неверный диагноз

П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 фев – РИА Новости. Суд в Петропавловске-Камчатском по иску прокуратуры взыскал с медицинского учреждения компенсацию морального вреда в пользу 15-летней девушки, которой из-за врачебной ошибки вовремя не выявили редкое неизлечимое заболевание, сообщили в прокуратуре Камчатского края.

С ноября 2023 года по январь 2024 года девочка-подросток неоднократно обращалась в поликлинику с жалобами на высокую температуру и недомогание. Врачи диагностировали простуду и назначали стандартное лечение, но оно не помогало. В итоге девушку в тяжелом состоянии госпитализировали в краевую детскую больницу, где после анализов поставили правильный диагноз — редкое и неизлечимое заболевание.