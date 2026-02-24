Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме представили кодекс этичной реабилитации для рехабов - РИА Новости, 24.02.2026
20:02 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/kodeks-2076499800.html
В Госдуме представили кодекс этичной реабилитации для рехабов
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" совместно с фондом "Второй шанс" и реабилитационными клиниками представили кодекс, устанавливающий этические и... РИА Новости, 24.02.2026
общество, владислав даванков, госдума рф
Общество, Владислав Даванков, Госдума РФ
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" совместно с фондом "Второй шанс" и реабилитационными клиниками представили кодекс, устанавливающий этические и профессиональные стандарты организаций реабилитационного процесса для лиц с зависимостью, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Более 20 ведущих медицинских центров, которые специализируются на помощи зависимым, подписали кодекс на мероприятии при участии вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова и российского исполнителя Алексея Долматова (Гуфа).
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Госдуме обсудят меры по защите от "черных рехабов"
20 января, 20:07
"Настоящий Кодекс устанавливает этические и профессиональные стандарты организации реабилитационного процесса для лиц с зависимостью", - сказано в документе.
Главная цель кодекса, как ранее передавала пресс-служба, — сделать реабилитацию безопасной, основанной на доказательной медицине, отказе от насилия и принуждения.
В документе указано, что медицинские организации обязаны хранить тайну личной информации и обеспечить связь с родным, а у организации должна быть разработана чёткая программа реабилитации, которая заранее объясняется участнику. Также отмечается, что в программе должен присутствовать понятный план выхода и дальнейшей поддержки человека после реабилитации.
Максим Антонов - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Суд продлил арест организатору рехаба в Подмосковье
29 января, 19:34
 
