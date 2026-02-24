Рейтинг@Mail.ru
"Станут главными целями". Чем ответит Россия на ядерное оружие на Украине
16:11 24.02.2026 (обновлено: 16:24 24.02.2026)
"Станут главными целями". Чем ответит Россия на ядерное оружие на Украине
Великобритания и Франция собираются поставить мир на грань глобальной катастрофы. По данным Службы внешней разведки (СВР) России, союзники хотят скрытно... РИА Новости, 24.02.2026
"Станут главными целями". Чем ответит Россия на ядерное оружие на Украине

Кнутов: передача ядерного оружия Киеву создает угрозу третьей мировой войны

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРакетный комплекс "Тополь"
Ракетный комплекс Тополь - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Ракетный комплекс "Тополь". Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Виктор Жданов, Андрей Коц. Великобритания и Франция собираются поставить мир на грань глобальной катастрофы. По данным Службы внешней разведки (СВР) России, союзники хотят скрытно передать Киеву ядерное оружие, чтобы не допустить падения режима. Москва предупредила о последствиях. Чем можно ответить — в материале РИА Новости.

Бегство от благоразумия

Британские и французские власти не желают мириться с поражением ВСУ на фронте и задумали передать Украине "вундерваффе" в виде атомной или так называемой "грязной" бомбы, с которой киевские власти смогут претендовать на более выгодные условия завершения конфликта, утверждает российская разведка. В то же время Германия благоразумно отказалась от участия в подобных инициативах.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве
По сведениям СВР, Лондон и Париж сейчас активно обсуждают, как скрытно переправить ВСУ французскую малогабаритную ядерную боевую часть TN75 от баллистической ракеты подлодок М51.1.
Бомбу хотят преподнести как самостоятельную разработку Киева в надежде избежать ответственности. Западные союзники осознают, что нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия и ставят под угрозу глобальную систему безопасности.
"Подобные крайне опасные планы Лондона и Парижа свидетельствуют о потере у них чувства реальности", — подчеркнули в ведомстве.
Тем не менее там считают, что в военных, политических и дипломатических кругах Великобритании и Франции немало здравомыслящих людей, понимающих всю "безрассудность действий" премьер-министра Кира Стармера и президента Эммануэля Макрона.
© AP Photo / Justin TallisПрезидент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Justin Tallis
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Грань необратимости

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указал на вопиющее нарушение всех норм и принципов международного права.
"Безусловно, эта информация будет приниматься нами во внимание <...> в ходе продолжающихся переговоров. Потому что потенциально это чрезвычайно опасная информация", — отметил он.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить обращение к британскому и английскому парламентам с призывом разобраться в ситуации.
"Подобные действия — преступление, которое может привести к ядерной войне", — предупредил он.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Совет Федерации также предложил Совбезу ООН, МАГАТЭ и Конференции по обзору сторон Договора о нераспространении ядерного оружия организовать предусмотренные их мандатами расследования. В Совфеде обратили внимание на то, что Великобритания и Франция создают прямые угрозы безопасности России и всей Европы.
"В Лондоне и в Париже не могут не знать, что в соответствии с Ядерной доктриной Российской Федерации агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение", — говорится в коммюнике Совфеда.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев уверен: России при таком развитии событий придется применить нестратегическое ядерное оружие по целям на Украине, а в случае необходимости — и по странам-поставщикам, которые становятся соучастниками ядерного конфликта.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Основания для возмездия

Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что у России есть все возможности для симметричного ответа на англо-французскую авантюру.
"Судя по тому, что известно, Франция готовится передать штатную спецБЧ от ракет, которые Париж использует на стратегических атомных подводных лодках, — объясняет главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. — Мощность боеголовки — порядка 150 килотонн. Вероятно, ее установят на крылатую ракету "Фламинго", которую Киев производит совместно с Лондоном. В таком случае ВСУ получат возможность нанесения ядерного удара вглубь России. Что делать нам? Вносить Украину, Францию и Великобританию в список приоритетных целей для наших сил ядерного сдерживания".
Если в ВСУ поставят французскую специальную боевую часть на крылатые ракеты Storm Shadow, SCALP или ту же "Фламинго", ситуация может очень быстро выйти из-под контроля, добавляет военный аналитик Алексей Леонков.
© AP Photo / Efrem LukatskyРабочие осматривают ракету "Фламинго" на заводе на Украине
Рабочие осматривают ракету Фламинго на заводе на Украине - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Рабочие осматривают ракету "Фламинго" на заводе на Украине
"Вот летит по российскому городу ракета. Как мы можем узнать, в ядерном она исполнении или неядерном? Собьем, изучим обломки. И если окажется, что она была оборудована спецБЧ, то надо отвечать соответственно. Главная цель России сегодня — не допустить, чтобы такой пуск произошел. И возможно, заявления СВР на это и направлены. Чтобы предотвратить все это еще на этапе планирования. Мы открыто говорим вероятному противнику, что знаем о его замыслах и к ним готовы", — уточняет он.
Военный эксперт Юрий Кнутов напомнил, что в свое время киевский режим грозился самостоятельно создать "грязную" атомную бомбу, но Россия пресекла эти планы. Теперь речь идет о ядерной боеголовке, примерно в семь раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму, а вовлеченность западных стран — это третья мировая война.
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Площадь Независимости в Киеве
"Если передача ядерных боеголовок французского производства киевскому режиму состоится, вступит в силу российская доктрина о применении атомного оружия. Фактически у нас появится право нанесения ударов не только по местам размещения этого оружия на территории Украины, но и по Франции, по тем объектам, с которых это оружие передавалось или где оно производилось", — подчеркивает собеседник РИА Новости.
По его словам, на территории Украины в ответ могут быть поражены тактическим ядерным оружием места хранения боеголовок и соответствующее оборудование еще до момента его установки. Во Франции главными целями станут военные и морские базы, а также заводы, изготавливающие атомное вооружение. Прямое основание для этого обеспечено ядерной доктриной России.
 
В миреРоссияУкраинаФранцияДмитрий ПесковВячеслав ВолодинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Вооруженные силы УкраиныДмитрий Медведев
 
 
