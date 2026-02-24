"Станут главными целями". Чем ответит Россия на ядерное оружие на Украине

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Виктор Жданов, Андрей Коц. Великобритания и Франция собираются поставить мир на грань глобальной катастрофы. По данным Службы внешней разведки (СВР) России, союзники хотят скрытно передать Киеву ядерное оружие, чтобы не допустить падения режима. Москва предупредила о последствиях. Чем можно ответить — в материале РИА Новости.

Бегство от благоразумия

Британские и французские власти не желают мириться с поражением ВСУ на фронте и задумали передать Украине "вундерваффе" в виде атомной или так называемой "грязной" бомбы, с которой киевские власти смогут претендовать на более выгодные условия завершения конфликта, утверждает российская разведка. В то же время Германия благоразумно отказалась от участия в подобных инициативах.

По сведениям СВР, Лондон и Париж сейчас активно обсуждают, как скрытно переправить ВСУ французскую малогабаритную ядерную боевую часть TN75 от баллистической ракеты подлодок М51.1.

Бомбу хотят преподнести как самостоятельную разработку Киева в надежде избежать ответственности. Западные союзники осознают, что нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия и ставят под угрозу глобальную систему безопасности.

"Подобные крайне опасные планы Лондона и Парижа свидетельствуют о потере у них чувства реальности", — подчеркнули в ведомстве.

Тем не менее там считают, что в военных, политических и дипломатических кругах Великобритании и Франции немало здравомыслящих людей, понимающих всю "безрассудность действий" премьер-министра Кира Стармера и президента Эммануэля Макрона.

© AP Photo / Justin Tallis Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер © AP Photo / Justin Tallis Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Грань необратимости

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указал на вопиющее нарушение всех норм и принципов международного права.

"Безусловно, эта информация будет приниматься нами во внимание <...> в ходе продолжающихся переговоров. Потому что потенциально это чрезвычайно опасная информация", — отметил он.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить обращение к британскому и английскому парламентам с призывом разобраться в ситуации.

"Подобные действия — преступление, которое может привести к ядерной войне", — предупредил он.

Совет Федерации также предложил Совбезу ООН, МАГАТЭ и Конференции по обзору сторон Договора о нераспространении ядерного оружия организовать предусмотренные их мандатами расследования. В Совфеде обратили внимание на то, что Великобритания и Франция создают прямые угрозы безопасности России и всей Европы.

"В Лондоне и в Париже не могут не знать, что в соответствии с Ядерной доктриной Российской Федерации агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение", — говорится в коммюнике Совфеда.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев уверен: России при таком развитии событий придется применить нестратегическое ядерное оружие по целям на Украине, а в случае необходимости — и по странам-поставщикам, которые становятся соучастниками ядерного конфликта.

Основания для возмездия

Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что у России есть все возможности для симметричного ответа на англо-французскую авантюру.

"Судя по тому, что известно, Франция готовится передать штатную спецБЧ от ракет, которые Париж использует на стратегических атомных подводных лодках, — объясняет главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. — Мощность боеголовки — порядка 150 килотонн. Вероятно, ее установят на крылатую ракету "Фламинго", которую Киев производит совместно с Лондоном. В таком случае ВСУ получат возможность нанесения ядерного удара вглубь России. Что делать нам? Вносить Украину, Францию и Великобританию в список приоритетных целей для наших сил ядерного сдерживания".

Если в ВСУ поставят французскую специальную боевую часть на крылатые ракеты Storm Shadow, SCALP или ту же "Фламинго", ситуация может очень быстро выйти из-под контроля, добавляет военный аналитик Алексей Леонков.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Рабочие осматривают ракету "Фламинго" на заводе на Украине © AP Photo / Efrem Lukatsky Рабочие осматривают ракету "Фламинго" на заводе на Украине

"Вот летит по российскому городу ракета. Как мы можем узнать, в ядерном она исполнении или неядерном? Собьем, изучим обломки. И если окажется, что она была оборудована спецБЧ, то надо отвечать соответственно. Главная цель России сегодня — не допустить, чтобы такой пуск произошел. И возможно, заявления СВР на это и направлены. Чтобы предотвратить все это еще на этапе планирования. Мы открыто говорим вероятному противнику, что знаем о его замыслах и к ним готовы", — уточняет он.

Военный эксперт Юрий Кнутов напомнил, что в свое время киевский режим грозился самостоятельно создать "грязную" атомную бомбу, но Россия пресекла эти планы. Теперь речь идет о ядерной боеголовке, примерно в семь раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму, а вовлеченность западных стран — это третья мировая война.

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Площадь Независимости в Киеве © AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Площадь Независимости в Киеве

"Если передача ядерных боеголовок французского производства киевскому режиму состоится, вступит в силу российская доктрина о применении атомного оружия. Фактически у нас появится право нанесения ударов не только по местам размещения этого оружия на территории Украины, но и по Франции, по тем объектам, с которых это оружие передавалось или где оно производилось", — подчеркивает собеседник РИА Новости.