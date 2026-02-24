Рейтинг@Mail.ru
Сестру Ким Чен Ына повысили до главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи - РИА Новости, 24.02.2026
04:16 24.02.2026
Сестру Ким Чен Ына повысили до главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи
Сестру лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон повысили с заместителя до главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи в ходе проходящего партийного съезда, передает... РИА Новости, 24.02.2026
в мире
кндр
ким е чжон
ким чен ын
2026
Сестру Ким Чен Ына повысили до главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи

Сестру Ким Чен Ына Ким Ё Чжон повысили до заведующей отделом ЦК ТПК

Ким Ё Чжон. Архивное фото
СЕУЛ, 24 фев - РИА Новости. Сестру лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон повысили с заместителя до главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи в ходе проходящего партийного съезда, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Согласно опубликованному ЦТАК перечню назначений, по итогам первого пленарного заседания Центрального комитета партии девятого созыва Ким Ё Чжон названа одной из 17 заведующих отделами нового состава ЦК партии.
Председатель КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Ким Чен Ын переизбран на пост генсека Трудовой партии Кореи
Вчера, 00:45
"Заведующие отделами ЦК партии Ким Чэ Рён, Ли Иль Хван, Чон Гён Тхэк... Ким Ё Чжон", - перечисляет агентство.
Ранее она занимала должность заместителя заведующего отделом при ЦК.
Пленарное заседание прошло в понедельник в рамках продолжающегося партийного съезда, который начался 19 февраля. Он подводит итоги развития страны с момента съезда 2021 года, а также определяет новые цели на следующие пять лет.
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын выступает на открытии Самгванского животноводческого комплекса - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Ким Чен Ын заявил об ошибке властей КНДР
8 февраля, 02:36
 
