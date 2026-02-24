https://ria.ru/20260224/kndr-2076301912.html
Сестру Ким Чен Ына повысили до главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи
кндр
СЕУЛ, 24 фев - РИА Новости.
Сестру лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон повысили с заместителя до главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи в ходе проходящего партийного съезда, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК
).
Согласно опубликованному ЦТАК перечню назначений, по итогам первого пленарного заседания Центрального комитета партии девятого созыва Ким Ё Чжон
названа одной из 17 заведующих отделами нового состава ЦК партии.
"Заведующие отделами ЦК партии Ким Чэ Рён, Ли Иль Хван, Чон Гён Тхэк... Ким Ё Чжон", - перечисляет агентство.
Ранее она занимала должность заместителя заведующего отделом при ЦК.
Пленарное заседание прошло в понедельник в рамках продолжающегося партийного съезда, который начался 19 февраля. Он подводит итоги развития страны с момента съезда 2021 года, а также определяет новые цели на следующие пять лет.