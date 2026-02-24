Китай предупредил США об ответе на новые импортные пошлины

ПЕКИН, 24 фев — РИА Новости. Пекин готов принять ответные меры на введение Вашингтоном десятипроцентных импортных пошлин, сообщило Министерство коммерции.

« "Китай внимательно следит за соответствующими мерами США и будет всесторонне оценивать их. <…> Мы оставляем за собой право принять необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов", — говорится в заявлении

Отмечается, что власти своевременно примут решение о корректировке контрмер в ответ на американские торговые рестрикции.

« "Китай последовательно выступает против любых форм односторонних пошлин и призывает США отменить и прекратить дальнейшее введение дополнительных односторонних тарифов", — добавили в министерстве.

Как уточняется в заявлении, практика неоднократно доказывала, что сотрудничество Пекина и Вашингтона выгодно обеим странам, а конфронтация вредит. Подчеркивается, что стороны должны надлежащим образом устранять взаимные разногласия, а также обеспечивать здоровое, стабильное и надежное развитие торгово-экономических отношений.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп поручил ввести десятипроцентные тарифы для всех стран мира. За несколько часов до этого Верховный суд постановил, что закон , по которому глава Белого дома вводил импортные пошлины, не наделяет его такими полномочиями: по Конституции ими обладает только конгресс. Сам же президент настаивал на том, что объявленный режим ЧС позволяет ему регулировать экономические операции, в том числе импорт.

Американские пошлины

Трамп начал ужесточать торговую политику практически сразу после возвращения в Белый дом. Сначала он ввел пошлины в отношении Канады и Мексики из-за потока нелегалов в Штаты, а потом и против Китая за то, что Пекин якобы не препятствует поставкам фентанила в США.

В апреле политик установил взаимные тарифы на товары из более чем 200 стран и территорий. Базовая ставка составила десять процентов, но для нескольких десятков государств, с которыми у Штатов образовался большой торговый дефицит, она стала повышенной, что подтолкнуло их к переговорам с американской стороной.