Китай предупредил США об ответе на новые импортные пошлины
14:07 24.02.2026 (обновлено: 14:57 24.02.2026)
Китай предупредил США об ответе на новые импортные пошлины
Пекин готов принять ответные меры на введение Вашингтоном десятипроцентных импортных пошлин, сообщило Министерство коммерции. РИА Новости, 24.02.2026
в мире, сша, дональд трамп, китай, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Дональд Трамп, Китай, Введение Трампом пошлин на импорт
Китай предупредил США об ответе на новые импортные пошлины

Минкоммерции: Китай может принять меры после введения США импортных пошлин в 10%

© AP Photo / Mark Schiefelbein/PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein/Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 24 фев — РИА Новости. Пекин готов принять ответные меры на введение Вашингтоном десятипроцентных импортных пошлин, сообщило Министерство коммерции.
"Китай внимательно следит за соответствующими мерами США и будет всесторонне оценивать их. <…> Мы оставляем за собой право принять необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов", — говорится в заявлении.
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Высокий риск". Китай принял экстренное решение по госдолгу США
17 февраля, 08:00
Отмечается, что власти своевременно примут решение о корректировке контрмер в ответ на американские торговые рестрикции.
"Китай последовательно выступает против любых форм односторонних пошлин и призывает США отменить и прекратить дальнейшее введение дополнительных односторонних тарифов", — добавили в министерстве.

Как уточняется в заявлении, практика неоднократно доказывала, что сотрудничество Пекина и Вашингтона выгодно обеим странам, а конфронтация вредит. Подчеркивается, что стороны должны надлежащим образом устранять взаимные разногласия, а также обеспечивать здоровое, стабильное и надежное развитие торгово-экономических отношений.
В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп поручил ввести десятипроцентные тарифы для всех стран мира. За несколько часов до этого Верховный суд постановил, что закон, по которому глава Белого дома вводил импортные пошлины, не наделяет его такими полномочиями: по Конституции ими обладает только конгресс. Сам же президент настаивал на том, что объявленный режим ЧС позволяет ему регулировать экономические операции, в том числе импорт.
Подводный дрон Lamprey - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
"Его невозможно засечь". Чем США решили ответить Китаю на море
20 февраля, 08:00

Трамп начал ужесточать торговую политику практически сразу после возвращения в Белый дом. Сначала он ввел пошлины в отношении Канады и Мексики из-за потока нелегалов в Штаты, а потом и против Китая за то, что Пекин якобы не препятствует поставкам фентанила в США.
В апреле политик установил взаимные тарифы на товары из более чем 200 стран и территорий. Базовая ставка составила десять процентов, но для нескольких десятков государств, с которыми у Штатов образовался большой торговый дефицит, она стала повышенной, что подтолкнуло их к переговорам с американской стороной.
Также Трамп повысил пошлины на сталь, алюминий, медь и другую продукцию.
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В Китае раскритиковали односторонние пошлины США
23 февраля, 05:50
 
