МИД КНР: Пекин не приемлет перекладывания на него вины за украинский кризис
11:07 24.02.2026
МИД КНР: Пекин не приемлет перекладывания на него вины за украинский кризис
Китай не приемлет перекладывания на него вины и ответственности за украинский кризис, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. РИА Новости, 24.02.2026
МИД КНР: Пекин не приемлет перекладывания на него вины за украинский кризис

Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Китай не приемлет перекладывания на него вины и ответственности за украинский кризис, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Позиция Китая по украинскому кризису объективна и беспристрастна, это очевидно для всех", - заявила Мао Нин на просьбу прокомментировать заявления аналитиков о том, что украинский кризис минимально повлиял на Китай в экономическом плане и в целом сыграл на руку Пекину.
Она подчеркнула, что Китай всегда последовательно и активно продвигал мирные переговоры и прекращение огня.
"Китай никогда не подливал масла в огонь, никогда не преследовал личную выгоду, и, конечно же, мы не приемлем перекладывания вины и ответственности", – добавила она.
Министр иностранных дел Китая Ван И выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Китай не менял своей позиции об уважении суверенитета Украины, заявил Ван И
14 февраля, 13:52
 
