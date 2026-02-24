https://ria.ru/20260224/kitay-2076345174.html
МИД КНР: Пекин не приемлет перекладывания на него вины за украинский кризис
МИД КНР: Пекин не приемлет перекладывания на него вины за украинский кризис - РИА Новости, 24.02.2026
МИД КНР: Пекин не приемлет перекладывания на него вины за украинский кризис
Китай не приемлет перекладывания на него вины и ответственности за украинский кризис, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. РИА Новости, 24.02.2026
МИД КНР: Пекин не приемлет перекладывания на него вины за украинский кризис
МИД КНР назвал перекладывание вины за украинский конфликт на Китай неприемлемым
ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Китай не приемлет перекладывания на него вины и ответственности за украинский кризис, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Позиция Китая
по украинскому кризису объективна и беспристрастна, это очевидно для всех", - заявила Мао Нин
на просьбу прокомментировать заявления аналитиков о том, что украинский кризис минимально повлиял на Китай в экономическом плане и в целом сыграл на руку Пекину.
Она подчеркнула, что Китай всегда последовательно и активно продвигал мирные переговоры и прекращение огня.
"Китай никогда не подливал масла в огонь, никогда не преследовал личную выгоду, и, конечно же, мы не приемлем перекладывания вины и ответственности", – добавила она.