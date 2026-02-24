Рейтинг@Mail.ru
Китай ограничил экспорт товаров двойного назначения в Японию
06:51 24.02.2026
Китай ограничил экспорт товаров двойного назначения в Японию
Китай ограничил экспорт товаров двойного назначения в Японию - РИА Новости, 24.02.2026
Китай ограничил экспорт товаров двойного назначения в Японию
Китай ввел ряд ограничений на экспорт товаров двойного назначения в отношении 40 японских предприятий с целью сдерживания ядерных амбиций Токио, заявил во... РИА Новости, 24.02.2026
в мире
китай
япония
токио
в мире, китай, япония, токио
В мире, Китай, Япония, Токио
Китай ограничил экспорт товаров двойного назначения в Японию

Китай ввел ограничения на экспорт для сдерживания ядерных амбиций Японии

Центральный деловой район Пекина - Гомао
Центральный деловой район Пекина - Гомао - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Центральный деловой район Пекина - Гомао. Архивное фото
ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Китай ввел ряд ограничений на экспорт товаров двойного назначения в отношении 40 японских предприятий с целью сдерживания ядерных амбиций Токио, заявил во вторник в министерстве коммерции КНР.
Минкоммерции КНР во вторник внесло 20 предприятий, участвующих в наращивании военной мощи Японии, включая Mitsubishi Heavy Industries Shipbuilding, в список экспортного контроля за товарами двойного назначения, китайским экспортерам запрещается поставлять им товары двойного назначения, а иностранным организациям и частным лицам запрещается передавать или предоставлять им соответствующие товары, произведенные в КНР. Помимо этого, Китай внес 20 других японских предприятий, включая Subaru Corporation и Fuji Aerospace Technology, в список наблюдения, что предусматривает дополнительные проверки и оценку рисков при одобрении поставок им товаров двойного назначения из КНР.
"Вышеуказанные меры направлены на сдерживание "ремилитаризации" Японии и ее стремления обладать ядерным оружием, они являются полностью обоснованными, разумными и законными", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что действия Китая по включению японских компаний в соответствующие списки в соответствии с законом направлены лишь на небольшое число японских компаний, а введенные меры распространяются только на товары двойного назначения.
"Это не повлияет на нормальные китайско-японские торгово-экономические связи, добросовестным и законопослушным японским компаниям абсолютно не о чем беспокоиться", - указали в минкоммерции КНР.
