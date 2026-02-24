https://ria.ru/20260224/kinokompaniya-2076292065.html
Paramount Skydance предложил более высокую цену за Warner Bros., пишут СМИ
Paramount Skydance предложил более высокую цену за Warner Bros., пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2026
Paramount Skydance предложил более высокую цену за Warner Bros., пишут СМИ
Американской медиахолдинг Paramount Skydance предложил более высокую цену за покупку компании Warner Bros., сообщает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T02:00:00+03:00
2026-02-24T02:00:00+03:00
2026-02-24T02:00:00+03:00
в мире
netflix
warner bros. pictures
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153898/47/1538984784_0:184:3500:2153_1920x0_80_0_0_b742344fa6d8fdcec874bd7e06eb56c3.jpg
https://ria.ru/20260217/wbd-2074985087.html
https://ria.ru/20260124/ssha-2070001216.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153898/47/1538984784_193:0:3308:2336_1920x0_80_0_0_a9880bbe3ef2b8df9bb3268d3207040b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, netflix, warner bros. pictures
В мире, Netflix, Warner Bros. Pictures
Paramount Skydance предложил более высокую цену за Warner Bros., пишут СМИ
Bloomberg: Paramount Skydance предложил более высокую цену за Warner Bros.
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Американской медиахолдинг Paramount Skydance предложил более высокую цену за покупку компании Warner Bros., сообщает агентство Блумберг
со ссылкой на осведомленные источники.
"Paramount Skydance предложил более высокую цену за покупку компании Warner Bros... Новое предложение превосходит (более ранее - ред.) предложение покупки (компании - ред.) за 30 долларов за акцию наличными, которое Paramount представила непосредственно акционерам Warner Bros. 8 декабря, и оно учитывает некоторые опасения компании по поводу предыдущих предложений Paramount", - указывает агентство со ссылкой на источники.
Блумберг не приводит других деталей нового предложения Paramount Skydance.
Ранее компания Warner Bros. Discovery (WBD) сообщила, что получила от американского стримингового сервиса Netflix
, который собирается купить WBD за 83 миллиарда долларов, неделю на то, чтобы утончить условия о покупке со стороны медиахолдинга Paramount Skydance, предлагающего более высокую цену.
В декабре прошлого года Netflix сообщил о покупке Warner Bros. за 83 миллиарда долларов. Вскоре после этого Paramount выразил готовность приобрести Warner Bros. на более выгодных условиях - за 108 миллиардов долларов, но совет директоров WBD рекомендовал акционерам отклонить предложение Paramount Skydance.