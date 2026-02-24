Paramount Skydance предложил более высокую цену за Warner Bros., пишут СМИ

"Paramount Skydance предложил более высокую цену за покупку компании Warner Bros... Новое предложение превосходит (более ранее - ред.) предложение покупки (компании - ред.) за 30 долларов за акцию наличными, которое Paramount представила непосредственно акционерам Warner Bros. 8 декабря, и оно учитывает некоторые опасения компании по поводу предыдущих предложений Paramount", - указывает агентство со ссылкой на источники.