В Киеве прогремел мощный взрыв
В Киеве прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв прогремел в Киеве, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T21:29:00+03:00
2026-02-24T21:29:00+03:00
2026-02-24T23:14:00+03:00
В Киеве прогремел мощный взрыв
На левом берегу Киева прогремел сильный взрыв