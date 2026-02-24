В Киеве прогремел мощный взрыв

"Сообщают о сильном взрыве на левом берегу Киева", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Как уточняют журналисты, воздушная тревога в городе не объявлялась.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.