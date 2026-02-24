Рейтинг@Mail.ru
В офисе Зеленского сделали заявление о прекращении конфликта
15:57 24.02.2026
В офисе Зеленского сделали заявление о прекращении конфликта
В офисе Зеленского сделали заявление о прекращении конфликта - РИА Новости, 24.02.2026
В офисе Зеленского сделали заявление о прекращении конфликта
Киев готов к прекращению конфликта на нынешних линиях фронта и не собирается уступать территории, заявил советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко. РИА Новости, 24.02.2026
В офисе Зеленского сделали заявление о прекращении конфликта

Лещенко: Киев готов к прекращению конфликта на нынешних линиях фронта

Здание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Киев готов к прекращению конфликта на нынешних линиях фронта и не собирается уступать территории, заявил советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко.
"Мы готовы остановить войну на линиях соприкосновения, но уступать нашу территорию не будем. Уступать территорию для нас неприемлемо, но мы обсуждаем проблему, чтобы достичь ее урегулирования", - заявил Лещенко в интервью катарскому телеканалу Al-Jazeera.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"За что народ погибает?" Экс-премьер Украины жестко отчитал Зеленского
Вчера, 15:38
Он отметил, что переговоры в Женеве сейчас касаются территориального вопроса "по просьбе партнеров" Киева, при этом для их успеха необходимо, чтобы встречи шли тайно. По мнению Лещенко, если Киев уступит Донбасс, то президент РФ Владимир Путин "установит контроль и над другими территориями".
"Мы поддерживаем желание Вашингтона завершить войну, но хотим, чтобы на РФ оказали давление, и она пошла на уступки", - отметил Лещенко.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока не может назвать точные сроки нового раунда переговоров по Украине, поскольку их еще предстоит согласовать.
Американская газета New York Times со ссылкой на источники ранее утверждала, что идея создания демилитаризованной зоны на востоке Украины обсуждается в ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта.
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Запад вкладывается в Украину как в долгосрочный проект, заявил Гатилов
Вчера, 14:04
 
