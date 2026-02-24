Рейтинг@Mail.ru
Киев до начала СВО систематически нарушал договор о дружбе, заявили в МИД
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 24.02.2026 (обновлено: 08:21 24.02.2026)
Киев до начала СВО систематически нарушал договор о дружбе, заявили в МИД
Киев до начала СВО систематически нарушал договор о дружбе, заявили в МИД - РИА Новости, 24.02.2026
Киев до начала СВО систематически нарушал договор о дружбе, заявили в МИД
Киев до начала СВО систематически нарушал договор о дружбе и партнерстве с Москвой, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 24.02.2026
Киев до начала СВО систематически нарушал договор о дружбе, заявили в МИД

Захарова: Киев до начала СВО систематически нарушал договор о дружбе с Россией

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Киев до начала СВО систематически нарушал договор о дружбе и партнерстве с Москвой, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Россию и Украину связывал более важный юридический документ, который систематически нарушала Украина до начала специальной военной операции — Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной. <...> Этот документ по сути регулировал все последствия выхода Украины из единого государства с Россией", — сказала она.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Захарова опровергла сообщения о нарушениях Будапештского меморандума
Согласно договору отношения между странами должны быть дружественными и равноправными, напомнила дипломат. Стороны также обязались соблюдать принципы взаимного уважения и доверия, стратегического партнерства и сотрудничества.
Кроме того, как следует из договора, Россия и Украина должны были принимать необходимые меры, чтобы способствовать процессу всеобщего разоружения, созданию и укреплению системы коллективной безопасности в Европе.
Помимо этого, соглашение запрещало Москве и Киеву заключать с третьими странами какие-либо договоры, направленные против другой стороны, или допускать использование собственной территории в ущерб безопасности друг друга.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Захарова назвала условие для устойчивого мира на Украине
