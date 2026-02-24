Киев до начала СВО систематически нарушал договор о дружбе, заявили в МИД

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Киев до начала СВО систематически нарушал договор о дружбе и партнерстве с Москвой , заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.

Россию и Украину связывал более важный юридический документ, который систематически нарушала Украина до начала специальной военной операции — Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной. <...> Этот документ по сути регулировал все последствия выхода Украины из единого государства с Россией", — сказала она.

Согласно договору отношения между странами должны быть дружественными и равноправными, напомнила дипломат. Стороны также обязались соблюдать принципы взаимного уважения и доверия, стратегического партнерства и сотрудничества.

Кроме того, как следует из договора, Россия и Украина должны были принимать необходимые меры, чтобы способствовать процессу всеобщего разоружения, созданию и укреплению системы коллективной безопасности в Европе