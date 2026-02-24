https://ria.ru/20260224/khaker-2076289603.html
Хакер украл средства со счетов отца главы Львовской ОВА
Хакер украл средства со счетов отца главы Львовской ОВА - РИА Новости, 24.02.2026
Хакер украл средства со счетов отца главы Львовской ОВА
Хакер украл со счетов отца главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, предпринимателя Зиновия Козицкого, 127 миллионов гривен (чуть...
Хакер украл средства со счетов отца главы Львовской ОВА
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Хакер украл со счетов отца главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, предпринимателя Зиновия Козицкого, 127 миллионов гривен (чуть менее 3 миллионов долларов США), сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на полицию.
"У отца главы Львовской ОВА со счетов украли 127 миллионов гривен... По данным следствия, хакер получил несанкционированный доступ к банковским счетам предприятий Зиновия Козицкого и незаконно вывел оттуда около 127 миллионов", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале
.
Отмечается, что львовская полиция уже заочно сообщила о подозрении 21-летнему Денису Николаеву, которого считают причастным к масштабной кибератаке на счета компаний бизнесмена.