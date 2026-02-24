Хакер украл средства со счетов отца главы Львовской ОВА

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Хакер украл со счетов отца главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, предпринимателя Зиновия Козицкого, 127 миллионов гривен (чуть менее 3 миллионов долларов США), сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на полицию.