Рейтинг@Mail.ru
В Казани главврача детской поликлиники заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/kazan-2076480311.html
В Казани главврача детской поликлиники заподозрили в мошенничестве
В Казани главврача детской поликлиники заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 24.02.2026
В Казани главврача детской поликлиники заподозрили в мошенничестве
Главврач детской городской поликлиники №2 задержана в Казани по подозрению в мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщила прокуратура Татарстана. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T18:01:00+03:00
2026-02-24T18:01:00+03:00
происшествия
казань
россия
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
https://ria.ru/20260205/altaj-2072374677.html
казань
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, казань, россия, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Казань, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
В Казани главврача детской поликлиники заподозрили в мошенничестве

В Казани главврача детской поликлиники задержали по подозрению в мошенничестве

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 24 фев – РИА Новости. Главврач детской городской поликлиники №2 задержана в Казани по подозрению в мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщила прокуратура Татарстана.
"Прокуратура Вахитовского района города Казани провела проверку деятельности ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2" города Казани. В ходе надзорных мероприятий выявлено, что главный врач учреждения здравоохранения с целью хищения бюджетных денежных средств фиктивно трудоустроила гражданина на должность врача-педиатра, ежемесячно забирая его заработную плату", - говорится в сообщении.
Проверка установила, что главврач поликлиники дала указания подчиненным работникам составить фиктивный трудовой договор и ежемесячно табелировать мнимого работника.
Прокуратура направила материалы проверки в органы предварительного расследования, по результатам рассмотрения в отношении главного врача поликлиники возбуждено уголовное дело по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
На Алтае двух депутатов заксобрания заподозрили в мошенничестве
5 февраля, 09:34
 
ПроисшествияКазаньРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала