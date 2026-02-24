В Казани главврача детской поликлиники заподозрили в мошенничестве

КАЗАНЬ, 24 фев – РИА Новости. Главврач детской городской поликлиники №2 задержана в Казани по подозрению в мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщила прокуратура Татарстана.
"Прокуратура Вахитовского района города Казани провела проверку деятельности ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2" города Казани. В ходе надзорных мероприятий выявлено, что главный врач учреждения здравоохранения с целью хищения бюджетных денежных средств фиктивно трудоустроила гражданина на должность врача-педиатра, ежемесячно забирая его заработную плату", - говорится в сообщении.
Проверка установила, что главврач поликлиники дала указания подчиненным работникам составить фиктивный трудовой договор и ежемесячно табелировать мнимого работника.
Прокуратура направила материалы проверки в органы предварительного расследования, по результатам рассмотрения в отношении главного врача поликлиники возбуждено уголовное дело по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
На Алтае двух депутатов заксобрания заподозрили в мошенничестве
5 февраля, 09:34