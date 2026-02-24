Рейтинг@Mail.ru
Канада продлила программу обучения украинских военных - РИА Новости, 24.02.2026
19:40 24.02.2026
Канада продлила программу обучения украинских военных
Канада продлила программу обучения украинских военных
Министерство обороны Канады объявило во вторник о продлении до 2029 года тренировочной миссии UNIFIER по обучению украинских военных. РИА Новости, 24.02.2026
Канада продлила программу обучения украинских военных

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФлаг Канады
Флаг Канады. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Министерство обороны Канады объявило во вторник о продлении до 2029 года тренировочной миссии UNIFIER по обучению украинских военных.
"Для дальнейшей поддержки Украины… министр национальной обороны Канады объявил о продлении программы UNIFIER ещё на три года, до 2029 года", - говорится в пресс-релизе министерства.
В рамках программы UNIFIER, действующей с 2015 года, канадские вооружённые силы проводят обучение украинских военных.
Россия считает, что поставки вооружений и военная помощь Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Время истекает": военный раскрыл, чем закончится спецоперация для Украины
