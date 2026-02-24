МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Канада выделит дополнительные два миллиарда долларов на военную помощь Украине в следующем финансовом году, который начинается 1 апреля, заявил во вторник журналистам премьер-министр Канады Марк Карни.
"(Мы договорились выделить - ред.) два миллиарда долларов дополнительной военной помощи для Украины в течение следующего года. Мы объявим об этом сегодня. Министерство обороны сообщит детали", - сказал он.
Орбан рассказал, что ЕС хочет выделить Украине два триллиона евро
23 февраля, 22:38
Его общение с прессой транслировал телеканал CPAC.
Кроме того, по его словам, в санкционные списки внесут 100 суден, перевозящих нефть.
По словам министра обороны страны Дэвида Макгинти, который подошел к прессе после премьера, Киеву также будут направлены 400 бронированных машин разного типа.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Швейцария выделит Украине еще пять миллиардов франков
20 февраля, 16:27