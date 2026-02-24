https://ria.ru/20260224/kanada-2076476195.html
Канада расширила антироссийские санкции
Канада вводит дополнительные санкции против более 50 российских физических и юридических лиц, преимущественно в энергетическом секторе, заявила во вторник глава РИА Новости, 24.02.2026
