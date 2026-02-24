Рейтинг@Mail.ru
Канада расширила антироссийские санкции - РИА Новости, 24.02.2026
17:40 24.02.2026 (обновлено: 17:49 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/kanada-2076476195.html
Канада расширила антироссийские санкции
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Канада вводит дополнительные санкции против более 50 российских физических и юридических лиц, преимущественно в энергетическом секторе, заявила во вторник глава МИД североамериканской страны Анита Ананд.
"Сегодня я объявляю о дополнительных санкциях сверх уже введенных более 4 тысяч ограничений против российских лиц и организаций. В частности, речь идет о 51 новом ограничении, в основном направленном на энергетический сектор", - сказала Ананд журналистам перед заседанием кабинета министров.
По ее словам, данные меры обусловлены продолжающимся конфликтом на Украине, в котором Оттава выступает в поддержку Киева.
Флаг Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Новая Зеландия объявила о дополнительных санкциях против России
Вчера, 13:38
 
