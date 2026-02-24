На Камчатке появится центр по спасению и реабилитации диких животных

П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 фев – РИА Новости. В правительстве Камчатки подписано постановление о создании особо охраняемой территории рекреационного назначения "Земля медведей", где планируется построить центр по спасению и реабилитации диких животных, следует из текста документа, размещенного на сайте регионального правительства.
"Особо охраняемая территория рекреационного назначения в Камчатском крае "Земля медведей" создана для размещения и осуществления деятельности специализированного центра спасения, сохранения и реабилитации диких животных, учрежденного Природоохранным фондом защитников природы, для сохранения и реабилитации диких животных, профилактики конфликтных ситуаций человека с дикими животными и проведения эколого-просветительских работ с населением", — указано в постановлении.
Инициатором создания центра выступил Природоохранный фонд защитников природы, который возглавляет бывший директор Кроноцкого заповедника Петр Шпиленок. Участок под него выделен в Елизовском районе, неподалеку от поселка Раздольный: его площадь составит чуть больше 74 гектаров.
В новом центре планируют оказывать ветеринарную помощь и реабилитировать диких животных, оказавшихся в бедственном положении, — раненых, больных или осиротевших. Зверей будут готовить к выпуску в естественную среду, а тех, кто не сможет выжить в дикой природе, оставят на постоянное содержание. Также предполагается передавать вылеченных особей в зоопарки и другие специализированные центры.
Отдельное направление работы — научные исследования конфликтов между человеком и дикими животными, а также эколого-просветительские программы для населения.
На территории "Земли медведей" установят строгий охранный режим: запретят несанкционированные земляные работы, рубку леса, разработку полезных ископаемых, строительство любых объектов, не связанных с деятельностью ООПТ, а также неорганизованное движение транспорта. Границы обозначат специальными знаками и аншлагами, а посещение будет возможно только на условиях, определенных природоохранным фондом.
Идея создания подобного реабилитационного центра обсуждалась на Камчатке несколько лет — на фоне участившихся случаев обнаружения медвежат, оставшихся без матери.
