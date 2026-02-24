Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке появится центр по спасению и реабилитации диких животных
05:07 24.02.2026
На Камчатке появится центр по спасению и реабилитации диких животных
На Камчатке появится центр по спасению и реабилитации диких животных
В правительстве Камчатки подписано постановление о создании особо охраняемой территории рекреационного назначения "Земля медведей", где планируется построить... РИА Новости, 24.02.2026
камчатка
камчатский край
елизовский район
кроноцкий заповедник
камчатка, камчатский край, елизовский район, кроноцкий заповедник, общество
Камчатка, Камчатский край, Елизовский район, Кроноцкий заповедник, Общество
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 фев – РИА Новости. В правительстве Камчатки подписано постановление о создании особо охраняемой территории рекреационного назначения "Земля медведей", где планируется построить центр по спасению и реабилитации диких животных, следует из текста документа, размещенного на сайте регионального правительства.
"Особо охраняемая территория рекреационного назначения в Камчатском крае "Земля медведей" создана для размещения и осуществления деятельности специализированного центра спасения, сохранения и реабилитации диких животных, учрежденного Природоохранным фондом защитников природы, для сохранения и реабилитации диких животных, профилактики конфликтных ситуаций человека с дикими животными и проведения эколого-просветительских работ с населением", — указано в постановлении.
Бежевый медвежонок в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В семье бурых медведей в заказнике на Камчатке появился белый медвежонок
25 июля 2025, 03:43
Инициатором создания центра выступил Природоохранный фонд защитников природы, который возглавляет бывший директор Кроноцкого заповедника Петр Шпиленок. Участок под него выделен в Елизовском районе, неподалеку от поселка Раздольный: его площадь составит чуть больше 74 гектаров.
В новом центре планируют оказывать ветеринарную помощь и реабилитировать диких животных, оказавшихся в бедственном положении, — раненых, больных или осиротевших. Зверей будут готовить к выпуску в естественную среду, а тех, кто не сможет выжить в дикой природе, оставят на постоянное содержание. Также предполагается передавать вылеченных особей в зоопарки и другие специализированные центры.
Отдельное направление работы — научные исследования конфликтов между человеком и дикими животными, а также эколого-просветительские программы для населения.
На территории "Земли медведей" установят строгий охранный режим: запретят несанкционированные земляные работы, рубку леса, разработку полезных ископаемых, строительство любых объектов, не связанных с деятельностью ООПТ, а также неорганизованное движение транспорта. Границы обозначат специальными знаками и аншлагами, а посещение будет возможно только на условиях, определенных природоохранным фондом.
Идея создания подобного реабилитационного центра обсуждалась на Камчатке несколько лет — на фоне участившихся случаев обнаружения медвежат, оставшихся без матери.
В Южно-Камчатском федеральном заказнике специальные весы зафиксировали набор веса медведицей Глафирой - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
В заповеднике на Камчатке взвесили медведицу
7 сентября 2025, 06:42
 
