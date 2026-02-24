Рейтинг@Mail.ru
Кадыров показал кадры уничтожения транспорта ВСУ на Харьковском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 24.02.2026
Кадыров показал кадры уничтожения транспорта ВСУ на Харьковском направлении
Кадыров показал кадры уничтожения транспорта ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 24.02.2026
Кадыров показал кадры уничтожения транспорта ВСУ на Харьковском направлении
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с кадрами ликвидации транспорта ВСУ на харьковском направлении и сообщил, что это результат воздушной разведки... РИА Новости, 24.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
общество
россия
россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Общество
Кадыров показал кадры уничтожения транспорта ВСУ на Харьковском направлении

Кадыров показал видео с уничтожением транспорта ВСУ на Харьковском направлении

© Kadyrov_95/TelegramЛиквидация транспорта ВСУ на харьковском направлении
Ликвидация транспорта ВСУ на харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Kadyrov_95/Telegram
Ликвидация транспорта ВСУ на харьковском направлении
ГРОЗНЫЙ, 24 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с кадрами ликвидации транспорта ВСУ на харьковском направлении и сообщил, что это результат воздушной разведки батальона "Ваха" спецназа "Ахмат".
"Харьковское направление. Зона СВО. Действуют бойцы батальона "Ваха" спецназа "Ахмат" МО РФ. Работают чётко, слаженно и профессионально. По итогам проведенной воздушной разведки и нанесенных последующих точных ударов уничтожен автомобильный транспорт противника", - написал Кадыров в Telegram-канале.
В ходе работы спецназа, добавил он, также уничтожены миномёты (82-мм) и ретрансляторы связи, которые использовались для координации действий и корректировки огня.
"Каждый удар наносится точно в цель, лишая противника техники, связи и возможности координировать свои действия", - подчеркнул глава региона.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Кадыров сообщил об очередной отправке добровольцев в зону СВО
19 февраля, 11:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
Заголовок открываемого материала