Кадыров показал кадры уничтожения транспорта ВСУ на Харьковском направлении

ГРОЗНЫЙ, 24 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с кадрами ликвидации транспорта ВСУ на харьковском направлении и сообщил, что это результат воздушной разведки батальона "Ваха" спецназа "Ахмат".

Telegram-канале. "Харьковское направление. Зона СВО. Действуют бойцы батальона "Ваха" спецназа "Ахмат" МО РФ . Работают чётко, слаженно и профессионально. По итогам проведенной воздушной разведки и нанесенных последующих точных ударов уничтожен автомобильный транспорт противника", - написал Кадыров

В ходе работы спецназа, добавил он, также уничтожены миномёты (82-мм) и ретрансляторы связи, которые использовались для координации действий и корректировки огня.