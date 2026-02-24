ТОКИО, 24 фев – РИА Новости. Япония продолжит разъяснять G7 и ЕС важность "Сахалина-2" для своей энергетической безопасности, сказал в ходе пресс-конференции генеральный секретарь правительства Минору Кихара.

"Мы продолжим разъяснять странам G7, включая ЕС, позицию Японии по энергетической безопасности и важность проекта "Сахалин-2" с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, и добившись их понимания, приложим все силы к тому, чтобы беспрепятственно обеспечить стабильные поставки СПГ в Японию", - сказал Кихара.