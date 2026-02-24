https://ria.ru/20260224/japonija-2076308650.html
Япония продолжит разъяснять G7 и ЕС важность "Сахалина-2"
Япония продолжит разъяснять G7 и ЕС важность "Сахалина-2" - РИА Новости, 24.02.2026
Япония продолжит разъяснять G7 и ЕС важность "Сахалина-2"
Япония продолжит разъяснять G7 и ЕС важность "Сахалина-2" для своей энергетической безопасности, сказал в ходе пресс-конференции генеральный секретарь... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T06:25:00+03:00
2026-02-24T06:25:00+03:00
2026-02-24T06:25:00+03:00
в мире
япония
минору кихара
евросоюз
g7
сахалин-2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573275062_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_43e76483a01441e42f875535742dfce3.jpg
https://ria.ru/20260202/sakhalin-2071804675.html
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573275062_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_437678f1c5eb722e7677869007417ce1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, минору кихара, евросоюз, g7, сахалин-2
В мире, Япония, Минору Кихара, Евросоюз, G7, Сахалин-2
Япония продолжит разъяснять G7 и ЕС важность "Сахалина-2"
Япония продолжит разъяснять G7 и ЕС важность "Сахалина-2" для энергобезопасности
ТОКИО, 24 фев – РИА Новости. Япония продолжит разъяснять G7 и ЕС важность "Сахалина-2" для своей энергетической безопасности, сказал в ходе пресс-конференции генеральный секретарь правительства Минору Кихара.
"Мы продолжим разъяснять странам G7, включая ЕС, позицию Японии по энергетической безопасности и важность проекта "Сахалин-2" с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, и добившись их понимания, приложим все силы к тому, чтобы беспрепятственно обеспечить стабильные поставки СПГ в Японию", - сказал Кихара.
Так он ответил на вопрос журналиста о том, как Япония собирается объяснить мировому сообществу свое намерение продолжить поставки газа с "Сахалина-2" при том, что ЕС согласовал запрет поставок российского СПГ к 2027 году.