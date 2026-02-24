Рейтинг@Mail.ru
06:25 24.02.2026
Япония продолжит разъяснять G7 и ЕС важность "Сахалина-2"
в мире
япония
минору кихара
евросоюз
g7
сахалин-2
в мире, япония, минору кихара, евросоюз, g7, сахалин-2
В мире, Япония, Минору Кихара, Евросоюз, G7, Сахалин-2
ТОКИО, 24 фев – РИА Новости. Япония продолжит разъяснять G7 и ЕС важность "Сахалина-2" для своей энергетической безопасности, сказал в ходе пресс-конференции генеральный секретарь правительства Минору Кихара.
"Мы продолжим разъяснять странам G7, включая ЕС, позицию Японии по энергетической безопасности и важность проекта "Сахалин-2" с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, и добившись их понимания, приложим все силы к тому, чтобы беспрепятственно обеспечить стабильные поставки СПГ в Японию", - сказал Кихара.
Так он ответил на вопрос журналиста о том, как Япония собирается объяснить мировому сообществу свое намерение продолжить поставки газа с "Сахалина-2" при том, что ЕС согласовал запрет поставок российского СПГ к 2027 году.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
МИД оценил работу с Японией по проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2"
