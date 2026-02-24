Рейтинг@Mail.ru
Израиль пригрозил Ливану ударами, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.02.2026
14:42 24.02.2026
Израиль пригрозил Ливану ударами, сообщили СМИ
Израиль пригрозил Ливану ударами, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.02.2026
Израиль пригрозил Ливану ударами, сообщили СМИ
Израиль пригрозил Ливану мощными ударами по объектам на его территории в случае, если ливанское шиитское движение "Хезболлах" вмешается в возможный конфликт... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T14:42:00+03:00
2026-02-24T14:42:00+03:00
в мире
сша
иран
ливан
хезболла
израиль
сша
иран
ливан
израиль
в мире, сша, иран, ливан, хезболла, израиль
В мире, США, Иран, Ливан, Хезболла, Израиль
Израиль пригрозил Ливану ударами, сообщили СМИ

Reuters: Израиль пригрозил Ливану, если "Хезболла" вмешается в конфликт с Ираном

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Израиль пригрозил Ливану мощными ударами по объектам на его территории в случае, если ливанское шиитское движение "Хезболлах" вмешается в возможный конфликт между США и Ираном, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух высокопоставленных ливанских чиновника.
"Израиль опосредованно дал понять Ливану, что он нанесет мощные удары по Ливану, выбрав в качестве целей гражданскую инфраструктуру, включая аэропорт, если "Хезболлах" вмешается в возможную войну США и Ирана", - пишет агентство.
Трамп разочарован, что нельзя решить вопрос Ирана одним ударом, пишут СМИ
Вчера, 08:21
Вчера, 08:21
Ранее министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что переговоры между США и Ираном пройдут в Женеве в четверг.
Двадцатого февраля президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность.
При этом официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил ранее, что Иран будет рассматривать даже "ограниченный удар" со стороны США как акт агрессии.
Трамп призвал Иран заключить сделку, пригрозив "плохим днем"
Вчера, 00:31
Вчера, 00:31
 
