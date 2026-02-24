Забирайте все: в Америке все еще верят в "Великий Израиль"

Сторонники нападения на Иран уверяют, что их главная цель — обеспечить безопасность Израиля и Ближнего Востока в целом, устранив страшную угрозу со стороны "радикальной шиитской оси" во главе с "бешеными муллами, стремящимися к обладанию ядерной бомбой". Этот тезис продвигается, в том числе лично Биньямином Нетаньяху, уже не одно десятилетие, но так и не смог стать убедительным ни для кого, кроме части американцев и европейцев. Жупел "иранской угрозы" не работает — и надвигающаяся американская атака вызывает у соседей Ирана лишь страх и тревогу. Не только перед последствиями нападения на исламскую республику, но и перед тем, что жертвоприношение Ирана откроет врата для полного переформатирования всего Ближнего Востока. В интересах США? Нет, в интересах Израиля, но руками американцев, точнее, так называемых христианских сионистов, являющихся влиятельнейшей частью американской элиты. Устранить Иран, а потом заняться всем остальным регионом, причем так, чтобы обеспечить Израилю пресловутые "библейские границы".

Карлсон, выступающий против агрессии в отношении Ирана и критикующий Нетаньяху, спросил посла о том, согласен ли он с концепцией "Великого Израиля", то есть с тем, что, по библейской Книге Бытия, Бог даровал Аврааму и его потомкам земли от Нила до Евфрата. Хакаби ответил, что "было бы хорошо, если бы они забрали все". Это был бы большой кусок земли, продолжил он, но "они не просят вернуться назад и забрать все это, они просят как минимум взять ту землю, которую сейчас занимают, на которой законно живут, которой законно владеют, и для них это безопасная гавань, чтобы защитить свой народ".

Хотя позднее Хакаби заявил, что это была гипербола, разразился страшный скандал: 14 мусульманских государств выступили с резким осуждением заявлений американского посла, "легитимизирующих контроль над землями других стран". В совместном заявлении особо отмечается, что слова посла прямо противоречат видению Трампа и его плану по Газе.

Однако, конечно, никакой головомойки Хакаби Вашингтон не устроил, потому что множество евангелистов (ветвь протестантизма) являются "христианскими сионистами" и действительно считают, что евреи имеют право на земли от Нила до Евфрата. Это религиозная вера? Но в сочетании с американской военной мощью и полной поддержкой Израиля она становится важнейшим фактором мировой политики — и это уже не просто настоящий религиозный фанатизм, а реальная геополитическая концепция.

"Великий Израиль" может быть построен только на обломках Ближнего Востока: Египта , Ливана, Иордании , Сирии, Саудовской Аравии Ирака (они целиком или частично расположены в регионе от Нила до Евфрата). Но это ведь безумие, к тому же абсолютно нереалистичное? Однако сто с небольшим лет назад и проект образования еврейского государства на землях Палестины казался сумасшествием, однако оно было навязано местным арабам оккупационными английскими властями под видом "очага для еврейского народа". Еще и увеличило свою территорию — за счет земель тех самых палестинцев. А потом и за счет египетских, сирийских земель — часть из них, как Синай, потом пришлось вернуть, но Голанские высоты были аннексированы. То есть территория, подконтрольная Израилю, постоянно расширяется: только за последние пару лет он занял части Ливана и Сирии. Да, для масштабной экспансии у Тель-Авива нет ни сил, ни условий, но что будет, если Иран реально падет? Весь регион придет в движение, бурление, начнется новая трансформация — и у Израиля появятся новые возможности. Примерно так рассуждают многие в израильском руководстве и подкрепляют это вполне конкретными планами.

Грецию и Вот что заявил в воскресенье Нетаньяху — в преддверии начинающегося завтра визита в Израиль индийского премьера Моди он рассуждал о необходимости формирования нового многостороннего союза на Ближнем Востоке и вокруг него: "В перспективе, как я это вижу, мы создадим целую систему — своего рода шестиугольник союзов вокруг или внутри Ближнего Востока, включающий Индию , арабские страны, африканские государства, страны Средиземноморья Кипр ), а также страны Азии".

Какова цель подобного союза? Общие враги — или, говоря словами Нетаньяху, "эти государства против радикальной шиитской оси", по которой они "нанесли очень мощный удар", и "против формирующейся радикальной суннитской оси".

"Радикальные шииты" — это, по американо-израильской терминологии, Иран вместе с ливанскими, сирийскими и йеменскими сторонниками. А кто же такие эти ужасные "радикальные сунниты"? Нет, не ИГИЛ*, а Саудовская Аравия, Египет, Пакистан Турция . То есть два ключевых (самое богатое и самое населенное) арабских государства, единственная мусульманская ядерная держава и наследница Оттоманской империи (владевшей всем регионом). У египтян и саудитов давно уже близкие отношения, военный союз между Пакистаном и Саудовской Аравией заключен недавно, у Турции всегда были хорошие связи с Пакистаном, восстановились отношения с саудитами, и она стремится урегулировать спорные вопросы с Египтом, то есть все четыре страны объективно сближаются. И огромный вклад в этот процесс вносят Штаты — своей безусловной поддержкой любой агрессии Израиля и курсом на уничтожение Ирана. Раньше они пугали суннитов "шиитской угрозой", но сейчас уже даже самым антиирански настроенным политикам становится понятно, что реальная угроза нависает со стороны Израиля.

Да, Израилю очень не нравится начинающееся формирование "альянса четырех" — и он хочет выстроить противостоящую ему коалицию. Во главе с самим собой? Нет, конечно, во главе с США, которыми в немалой степени все еще управляют люди вроде Майка Хакаби. Вот только в самих Штатах все больше тех, кто не понимают и не принимают необходимость воевать за право Израиля быть великим — в ветхозаветных границах. Когда они придут к власти в США, Израиль не сможет удержать даже те арабские территории, что он оккупирует сейчас, — не говоря уже о том, чтобы мечтать о новых.