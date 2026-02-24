https://ria.ru/20260224/italiya-2076508426.html
В Италии припаркованную на десятилетия машину превратили в экспонат
В Италии припаркованную на десятилетия машину превратили в экспонат - РИА Новости, 24.02.2026
В Италии припаркованную на десятилетия машину превратили в экспонат
Автомобиль Lancia Fulvia, годами стоявший на улице итальянского городка Конельяно, отреставрировали и оставили в качестве экспоната неподалеку от места прежней...
В Италии припаркованную на десятилетия машину превратили в экспонат
В Италии припаркованную машину после десятилетий простоя превратили в экспонат
РИМ, 24 фев – РИА Новости. Автомобиль Lancia Fulvia, годами стоявший на улице итальянского городка Конельяно, отреставрировали и оставили в качестве экспоната неподалеку от места прежней "вечной парковки", сообщил РИА Новости командующий полицией города Клаудио Малламаче.
Итальянские и зарубежные СМИ в октябре 2021 года писали о седане, который оставался припаркованным на прежнем месте на протяжении 47 лет.
"Машину сделали в 1970 году, и она не все время простояла на месте. Хозяева постарели и использовали ее как склад для своего газетного киоска. Потом закрыли и его. Я бы сказал, что в последние 20-25 лет она не выезжала", - рассказал сотрудник полиции.
По его словам, после того, как автомобиль получил известность в конце 2021 года, группа местных энтузиастов забрала его на реставрацию. Четырнадцатого февраля Lancia в прежнем, но обновленном серо-голубом окрасе поставили во дворе соседней школы сомелье. Прежние хозяева, которым исполнилось 99 и 89 лет, смогут видеть машину из окна своего дома.
"На том месте рос тополь, но его срубили из-за старости, теперь мы планируем подумать о каком-нибудь навесе для машины", - рассказал Малламаче. Он отметил, что церемонию открытия нового памятника посетил бывший президент региона Венето
и популярный местный политик Лука Дзайя.
"Он рассказал, что в школе, бывало, трогал машину на счастье по дороге на занятия", - добавил представитель полиции.