В Италии припаркованную на десятилетия машину превратили в экспонат

РИМ, 24 фев – РИА Новости. Автомобиль Lancia Fulvia, годами стоявший на улице итальянского городка Конельяно, отреставрировали и оставили в качестве экспоната неподалеку от места прежней "вечной парковки", сообщил РИА Новости командующий полицией города Клаудио Малламаче.

Итальянские и зарубежные СМИ в октябре 2021 года писали о седане, который оставался припаркованным на прежнем месте на протяжении 47 лет.

"Машину сделали в 1970 году, и она не все время простояла на месте. Хозяева постарели и использовали ее как склад для своего газетного киоска. Потом закрыли и его. Я бы сказал, что в последние 20-25 лет она не выезжала", - рассказал сотрудник полиции.

По его словам, после того, как автомобиль получил известность в конце 2021 года, группа местных энтузиастов забрала его на реставрацию. Четырнадцатого февраля Lancia в прежнем, но обновленном серо-голубом окрасе поставили во дворе соседней школы сомелье. Прежние хозяева, которым исполнилось 99 и 89 лет, смогут видеть машину из окна своего дома.

"На том месте рос тополь, но его срубили из-за старости, теперь мы планируем подумать о каком-нибудь навесе для машины", - рассказал Малламаче. Он отметил, что церемонию открытия нового памятника посетил бывший президент региона Венето и популярный местный политик Лука Дзайя.