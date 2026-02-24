США обвинили Китай в проведении ядерных испытаний

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. США пришли к выводу о проведении Китаем ядерных испытаний в июне 2020 года на основании данных о сейсмической активности в том регионе, заявил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению США Кристофер Йо.

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно заявил, что Китай якобы проводил ядерные взрывные испытания в нарушение моратория и пытался скрыть их. По утверждению Вашингтона, одно из таких испытаний якобы было проведено 22 июня 2020 года.

"Это был вероятный взрыв, если основываться на сравнении данных известных в истории взрывов и землетрясений. Сейсмические сигналы свидетельствовали о единичном взрыве, нехарактерном для взрывов при горнодобывающих работах", - цитирует его выступление на Конференции по разоружению в Женеве телеканал NBC.

Согласно данным, переданным международной станцией слежения в соседнем Казахстане, сигнал был зафиксирован в районе подземного объекта на Лобнорском ядерном полигоне в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе Китая. Его магнитуда составила 2.75, говорится в материале.

Постоянный представитель Китая при ООН в Женеве Шэнь Цзянь заявил в этой связи, что Пекин "решительно отвергает безосновательные обвинения" со стороны США.

"Обвинения США, что Китай осуществил испытательный ядерный взрыв полностью безосновательно и является всего лишь предпосылкой к возобновлению ими их собственных ядерных испытаний", - цитирует его телеканал.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного чиновника из госдепартамента сообщило, что представители США встретятся с делегацией из КНР в Женеве на этой неделе для обсуждения вопросов ядерного вооружения.

Исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд не подтвердил, что инцидент со взрывами в 2020 году был испытанием ядерного оружия КНР. В заявлении, опубликованном на сайте ОДВЗЯИ, был описан инцидент 22 июня 2020 года, представлявший собой два очень маленьких "сейсмических события". Их мощность была "значительно ниже уровня" 500 тонн тротила, соразмерной ядерным испытаниям, говорилось в документе.

Президент США Дональд Трамп 30 октября 2025 года заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.