В Иране заявили о готовности принять меры для достижения соглашения с США
В Иране заявили о готовности принять меры для достижения соглашения с США
Тегеран готов принять необходимые меры, чтобы как можно скорее достичь соглашения с Вашингтоном по иранскому ядерному вопросу, заявил во вторник замглавы МИД... РИА Новости, 24.02.2026
В Иране заявили о готовности принять меры для достижения соглашения с США
МИД Ирана: Тегеран готов принять меры для достижения соглашения с США по атому