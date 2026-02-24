Иран может закупить у Китая противокорабельные ракеты CM‑302, пишут СМИ

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Иран близок к сделке по закупке у КНР противокорабельных ракет CM‑302 в преддверии возможного удара американских ВМС по ИРИ, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.

Президент США Дональд Трамп, 20 февраля отвечая на вопрос, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность, при этом официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи в понедельник подчеркнул, что исламская республика будет рассматривать даже "ограниченный удар" со стороны Штатов как акт агрессии. Газета Washington Post со ссылкой на данные отслеживания полетов и спутниковые снимки во вторник сообщила, что уже более 150 самолетов военного назначения и примерно треть всех действующих американских кораблей сосредоточены вблизи ИРИ.

"Иран близок к заключению сделки с Китаем о закупке противокорабельных крылатых ракет, в то время как США развертывают крупные военно-морские силы у иранского побережья в преддверии возможных ударов по исламской республике", - говорится в публикации агентства.

Агентство отмечает, что сделка по закупке ракет CM‑302 у КНР близка к заключению, однако дату их поставки в Иран все еще не согласовали. Источники агентства добавили, что переговоры по закупке между сторонами начались по меньшей мере два года назад и значительно ускорились после завершения конфликта между США, Израилем и ИРИ в июне 2025 года.