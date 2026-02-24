Рейтинг@Mail.ru
Иран может закупить у Китая противокорабельные ракеты CM‑302, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 24.02.2026 (обновлено: 18:57 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/iran-2076465364.html
Иран может закупить у Китая противокорабельные ракеты CM‑302, пишут СМИ
Иран может закупить у Китая противокорабельные ракеты CM‑302, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2026
Иран может закупить у Китая противокорабельные ракеты CM‑302, пишут СМИ
Иран близок к сделке по закупке у КНР противокорабельных ракет CM‑302 в преддверии возможного удара американских ВМС по ИРИ, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T17:10:00+03:00
2026-02-24T18:57:00+03:00
в мире
иран
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073864470_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a913f97f9a19d7d8d7159099c6ab8f5b.jpg
https://ria.ru/20260222/nyt-2076098731.html
https://ria.ru/20260222/iran-2076097104.html
иран
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073864470_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f84d120879bc69626a44501a758bd897.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, китай
В мире, Иран, Китай
Иран может закупить у Китая противокорабельные ракеты CM‑302, пишут СМИ

Reuters: Иран может закупить у Китая противокорабельные ракеты CM‑302

© REUTERS / Majid AsgaripourРакетный комплекс в Тегеране
Ракетный комплекс в Тегеране - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Ракетный комплекс в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Иран близок к сделке по закупке у КНР противокорабельных ракет CM‑302 в преддверии возможного удара американских ВМС по ИРИ, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.
Президент США Дональд Трамп, 20 февраля отвечая на вопрос, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность, при этом официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи в понедельник подчеркнул, что исламская республика будет рассматривать даже "ограниченный удар" со стороны Штатов как акт агрессии. Газета Washington Post со ссылкой на данные отслеживания полетов и спутниковые снимки во вторник сообщила, что уже более 150 самолетов военного назначения и примерно треть всех действующих американских кораблей сосредоточены вблизи ИРИ.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Иран разработал план действий на случай атаки США, пишут СМИ
22 февраля, 17:02
"Иран близок к заключению сделки с Китаем о закупке противокорабельных крылатых ракет, в то время как США развертывают крупные военно-морские силы у иранского побережья в преддверии возможных ударов по исламской республике", - говорится в публикации агентства.
Агентство отмечает, что сделка по закупке ракет CM‑302 у КНР близка к заключению, однако дату их поставки в Иран все еще не согласовали. Источники агентства добавили, что переговоры по закупке между сторонами начались по меньшей мере два года назад и значительно ускорились после завершения конфликта между США, Израилем и ИРИ в июне 2025 года.
Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Исламская республика отвергла обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ.
Запуск ракеты Томагавк в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
СМИ узнали, когда США могут атаковать Иран
22 февраля, 16:46
 
В миреИранКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала