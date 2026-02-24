В Иране участника беспорядков приговорили к казни, пишут СМИ

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Суд в Иране приговорил к казни участника январских беспорядков в стране Мохаммада Аббаси по религиозному обвинению, передает агентство Суд в Иране приговорил к казни участника январских беспорядков в стране Мохаммада Аббаси по религиозному обвинению, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к семье этого человека.

"Иранский революционный суд приговорил к казни мужчину, обвиненного во "враждебности против бога", - пишет агентство.

Отмечается, что это первый подобный приговор, связанный с январскими протестами.

Агентство указывает, что сам иранский суд еще официально не объявлял о приговоре.