США сосредоточили вокруг Ирана 150 самолетов и треть флота, пишут СМИ

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Более 150 военных самолетов и примерно треть всех действующих американских кораблей расположились вблизи Ирана, пишет The Washington Post.
«
"На борту крупнейшего в мире авианосца USS Gerald R. Ford, замеченного в понедельник у берегов греческого острова Крит, находятся десятки самолетов. Это второй американский авианосец, отправленный на Ближний Восток, и его прибытие означает, что примерно треть всех действующих кораблей США теперь находится в регионе", — говорится в публикации со ссылкой на данные отслеживания полетов и спутниковые снимки.
Как рассказали газете эксперты, масштаб развертывания военных ресурсов превосходит тот, что был до американских ударов по иранской ядерной программе в июне 2025 года. По их мнению, наращиваемые силы свидетельствуют о многодневной кампании без наземного вторжения.
На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что допускает нанесение ограниченного удара. По данным The Wall Street Journal, сначала американцы могут обстрелять военные или правительственные объекты. Если после этого Тегеран не откажется от обогащения урана, то Штаты начнут широкомасштабную кампанию против государственных объектов.
Axios, в свою очередь, писал, что США и вовсе рассматривают вариант ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его сына Моджтабы.
Обострение между Вашингтоном и Тегераном
Трамп требует от исламской республики заключить сделку, исключающую наличие ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае ее ждет гораздо более мощная атака, чем прошлым летом. В конце января Соединенные Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы. Позднее Хегсет сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.
В начале февраля прошли переговоры сторон в Омане. По словам Аракчи, им удалось выработать ключевые принципы для работы над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Второй раунд дискуссий прошел 17 февраля в Женеве. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
