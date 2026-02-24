Рейтинг@Mail.ru
15:44 24.02.2026
США сосредоточили вокруг Ирана 150 самолетов и треть флота, пишут СМИ
в мире, сша, иран, дональд трамп, али хаменеи
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Али Хаменеи
Американский авианосец USS Gerald R. Ford пришвартован у берегов греческого острова Крит. 24 февраля 2026
Американский авианосец USS Gerald R. Ford пришвартован у берегов греческого острова Крит. 24 февраля 2026
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Более 150 военных самолетов и примерно треть всех действующих американских кораблей расположились вблизи Ирана, пишет The Washington Post.
"На борту крупнейшего в мире авианосца USS Gerald R. Ford, замеченного в понедельник у берегов греческого острова Крит, находятся десятки самолетов. Это второй американский авианосец, отправленный на Ближний Восток, и его прибытие означает, что примерно треть всех действующих кораблей США теперь находится в регионе", — говорится в публикации со ссылкой на данные отслеживания полетов и спутниковые снимки.

24.02.2026
Забирайте все: в Америке все еще верят в "Великий Израиль"
Вчера, 08:00
Как рассказали газете эксперты, масштаб развертывания военных ресурсов превосходит тот, что был до американских ударов по иранской ядерной программе в июне 2025 года. По их мнению, наращиваемые силы свидетельствуют о многодневной кампании без наземного вторжения.
В воскресенье Bild сообщил со ссылкой на бывшего агента ЦРУ Джона Кириаку, что США могут атаковать Иран 23 или 24 февраля.
На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что допускает нанесение ограниченного удара. По данным The Wall Street Journal, сначала американцы могут обстрелять военные или правительственные объекты. Если после этого Тегеран не откажется от обогащения урана, то Штаты начнут широкомасштабную кампанию против государственных объектов.
21.02.2026
Бить нельзя отменить: Трамп не хочет открывать ящик Пандоры
21 февраля, 08:00
Axios, в свою очередь, писал, что США и вовсе рассматривают вариант ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его сына Моджтабы.

Обострение между Вашингтоном и Тегераном

Трамп требует от исламской республики заключить сделку, исключающую наличие ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае ее ждет гораздо более мощная атака, чем прошлым летом. В конце января Соединенные Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы. Позднее Хегсет сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.
В начале февраля прошли переговоры сторон в Омане. По словам Аракчи, им удалось выработать ключевые принципы для работы над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Второй раунд дискуссий прошел 17 февраля в Женеве. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
20.02.2026
От войны не уйти: России и ее друзьям придется драться вместе
20 февраля, 08:00
 
В миреСШАИранДональд ТрампАли Хаменеи
 
 
