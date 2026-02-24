США сосредоточили вокруг Ирана 150 самолетов и треть флота, пишут СМИ

«

"На борту крупнейшего в мире авианосца USS Gerald R. Ford, замеченного в понедельник у берегов греческого острова Крит, находятся десятки самолетов. Это второй американский авианосец, отправленный на Ближний Восток, и его прибытие означает, что примерно треть всех действующих кораблей США теперь находится в регионе", — говорится в публикации со ссылкой на данные отслеживания полетов и спутниковые снимки.