15:34 24.02.2026
В Иране из чемодана дипломата конфисковали модем Starlink
Модем Starlink и спутниковый телефон были конфискованы из чемодана голландского дипломата, прибывшего в Иран, сообщает агентство ISNA.
в мире
иран
starlink
иран
в мире, иран, starlink
В мире, Иран, Starlink
В Иране из чемодана дипломата конфисковали модем Starlink

ТЕГЕРАН, 24 фев - РИА Новости. Модем Starlink и спутниковый телефон были конфискованы из чемодана голландского дипломата, прибывшего в Иран, сообщает агентство ISNA.
"Чемодан голландского дипломата был конфискован в иранском аэропорту по причине отказа проверить его в интроскопе. После выхода первого дипломата, другой дипломат обратился (с просьбой – ред.) забрать чемодан, содержимым которого, как выяснилось, были модем Starlink и спутниковый телефон", - говорится в сообщении.
Владение терминалами Starlink в Иране незаконно и может повлечь многолетнее тюремное заключение, однако, по оценкам аналитиков и активистов, десятки тысяч жителей уже используют спутниковый интернет для связи и обмена информацией вне государственного контроля.
Протест в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
SpaceX предоставила доступ к Starlink в Иране для поддержки протестующих
16 января, 01:33
 
