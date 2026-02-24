https://ria.ru/20260224/iran-2076426599.html
В Иране из чемодана дипломата конфисковали модем Starlink
Модем Starlink и спутниковый телефон были конфискованы из чемодана голландского дипломата, прибывшего в Иран, сообщает агентство ISNA. РИА Новости, 24.02.2026
иран
starlink
иран
в мире, иран, starlink
ISNA: в Иране из чемодана дипломата из Нидерландов изъяли модем Starlink