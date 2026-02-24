Рейтинг@Mail.ru
В Иране пообещали преподать США незабываемый урок в случае начала войны - РИА Новости, 24.02.2026
14:00 24.02.2026
В Иране пообещали преподать США незабываемый урок в случае начала войны
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, стив уиткофф
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф
© REUTERS / Majid AsgaripourРакетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 24 фев - РИА Новости. Иран не стремится к войне, но в случае нападения США исламская республика "преподаст врагам урок, который они не забудут никогда", заявил министр обороны Ирана Азиз Насирзаде на полях встречи со своим армянским коллегой Суреном Папикяном.
Ранее президент США Дональд Трамп в преддверии переговоров представителей США и Ирана призвал Тегеран заключить сделку, пригрозив республике в противном случае "плохим днем".
"Исламская республика Иран не ищет войны, но, если война будет стране навязана, она будет защищать себя всеми силами и преподаст врагам такой урок, который они не забудут никогда", - приводит слова Насирзаде гостелерадиокомпания Ирана.
В свою очередь, официальный представитель правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани заявила во вторник, что Тегеран предпочитает дипломатию войне. Ее слова были опубликованы официальным порталом иранского правительства.
Иран и США провели два раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности.
Новый раунд переговоров между США и Ираном должен состояться в Женеве 26 февраля.
