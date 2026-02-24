https://ria.ru/20260224/iran-2076335485.html
В Иране при крушении учебного вертолета погибли четыре человека
Четыре человека, в том числе два гражданских, погибли при крушении учебного вертолета армии Ирана в центральной иранской провинции Исфахан, сообщает агентство... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T10:17:00+03:00
2026-02-24T10:17:00+03:00
2026-02-24T10:20:00+03:00
в мире
исфахан
иран
исфахан
иран
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_7339acb0c437b608eba5a8d86526b692.jpg
в мире, исфахан, иран
В Иране при крушении учебного вертолета погибли четыре человека
Fars: четыре человека погибли при крушении учебного вертолета армии Ирана
ТЕГЕРАН, 24 фев - РИА Новости. Четыре человека, в том числе два гражданских, погибли при крушении учебного вертолета армии Ирана в центральной иранской провинции Исфахан, сообщает агентство Fars.
Ранее агентство Tasnim сообщило об аварии вертолета в центре страны.
По данным Fars, вертолет упал на овощной рынок.
"В результате падения вертолета (близ города – ред.) Хомейнишахра (провинции – ред.) Исфахан
погибли пилот, помощник пилота и двое лавочников", - говорится в сообщении
Fars.
По информации агентства IRNA, на данный момент сотрудники службы спасения тушат пожар на месте крушения.