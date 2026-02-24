Рейтинг@Mail.ru
В Иране при крушении учебного вертолета погибли четыре человека - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 24.02.2026 (обновлено: 10:20 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/iran-2076335485.html
В Иране при крушении учебного вертолета погибли четыре человека
В Иране при крушении учебного вертолета погибли четыре человека - РИА Новости, 24.02.2026
В Иране при крушении учебного вертолета погибли четыре человека
Четыре человека, в том числе два гражданских, погибли при крушении учебного вертолета армии Ирана в центральной иранской провинции Исфахан, сообщает агентство... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T10:17:00+03:00
2026-02-24T10:20:00+03:00
в мире
исфахан
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_fdde75a8daad766318ddb29bf6e617bf.jpg
https://ria.ru/20260224/amerika-2076319325.html
https://ria.ru/20260224/binance-2076305423.html
исфахан
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_7339acb0c437b608eba5a8d86526b692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, исфахан, иран
В мире, Исфахан, Иран
В Иране при крушении учебного вертолета погибли четыре человека

Fars: четыре человека погибли при крушении учебного вертолета армии Ирана

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 24 фев - РИА Новости. Четыре человека, в том числе два гражданских, погибли при крушении учебного вертолета армии Ирана в центральной иранской провинции Исфахан, сообщает агентство Fars.
Ранее агентство Tasnim сообщило об аварии вертолета в центре страны.
Американский авианосец USS Abraham Lincoln возглавляет ударную группу в Аравийском море - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Израильская разведка оценила потенциал США для ударов по Ирану
Вчера, 09:00
По данным Fars, вертолет упал на овощной рынок.
"В результате падения вертолета (близ города – ред.) Хомейнишахра (провинции – ред.) Исфахан погибли пилот, помощник пилота и двое лавочников", - говорится в сообщении Fars.
По информации агентства IRNA, на данный момент сотрудники службы спасения тушат пожар на месте крушения.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Binance обнаружила переводы в Иран, пишут СМИ
Вчера, 05:19
 
В миреИсфаханИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала