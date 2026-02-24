https://ria.ru/20260224/iran-2076330114.html
Упавший в Исфахане вертолет принадлежал армии Ирана, пишут СМИ
Упавший в центральной иранской провинции Исфахан вертолет принадлежал армии Ирана, сообщает агентство IRNA. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T10:02:00+03:00
в мире, исфахан, иран
