Упавший в Исфахане вертолет принадлежал армии Ирана, пишут СМИ

ТЕГЕРАН, 24 фев - РИА Новости. Упавший в центральной иранской провинции Исфахан вертолет принадлежал армии Ирана, сообщает агентство IRNA.

Согласно данным агентства, на данный момент сотрудники службы спасения тушат пожар на месте крушения, информации о жертвах и пострадавших не поступало.