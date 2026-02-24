Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД ОАЭ заявил о важности успешных переговоров между США и Ираном - РИА Новости, 24.02.2026
05:55 24.02.2026
Глава МИД ОАЭ заявил о важности успешных переговоров между США и Ираном
Глава МИД ОАЭ заявил о важности успешных переговоров между США и Ираном
Глава МИД ОАЭ заявил о важности успешных переговоров между США и Ираном

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян
Министр иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
ДУБАЙ, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян провел телефонные переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, в ходе которых он подчеркнул важность успешного исхода переговоров между США и Ираном, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
"Его Высочество шейх Абдалла бен Заид подчеркнул жизненно важную роль успешных американо-иранских переговоров в укреплении основ безопасности в регионе, удовлетворении чаяний его народов на дальнейшее процветание и стабильность, а также в поддержке регионального и международного мира", - сообщает WAM.
Ранее министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что новый раунд переговоров между США и Ираном пройдет в Женеве в четверг.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
МИД призвал США отказаться от ударов по ядерным объектам Ирана
