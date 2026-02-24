https://ria.ru/20260224/iran-2076306445.html
Глава МИД ОАЭ заявил о важности успешных переговоров между США и Ираном
Глава МИД ОАЭ заявил о важности успешных переговоров между США и Ираном - РИА Новости, 24.02.2026
Глава МИД ОАЭ заявил о важности успешных переговоров между США и Ираном
Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян провел телефонные переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, в ходе которых он подчеркнул... РИА Новости, 24.02.2026
иран
сша
оаэ
Бен Заид Аль Нахайян заявил о важности успеха переговоров США и Ирана