Московским предпринимателям рассказали об инструментах масштабирования

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В столице прошло мероприятие для предпринимателей, на котором рассказали о возможности стать поставщиком для госучреждений и об участии в проектах для развития бизнеса, рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике (ДКП) Кирилл Пуртов.

"Москва — это мегаполис, где бизнес разного масштаба может найти свою траекторию роста, будь то промышленное производство или компания-поставщик хозяйственных товаров. Создание благоприятных условий для развития деловой и конкурентной среды — один из приоритетов столицы. О спектре возможностей для предпринимателей мы рассказываем на встречах представителей госорганов и бизнеса, информируя о доступных инструментах для расширения своего дела. В ходе сегодняшнего мероприятия эксперты департамента рассказали, какие возможности открывает участие в закупках малого объема на Портале поставщиков", — цитирует пресс-служба ДКП Пуртова.

Он отметил, что предприниматели могут находить новых потребителей для своей продукции и расширять географию продаж. Это важно для малых и средних компаний. К ним относятся свыше 90% поставщиков, работающих на платформе.

Государственные и муниципальные учреждения, среди которых: школы, детские сады, поликлиники, больницы, парки культуры и отдыха, а также коммунальные службы могут оперативно закупать необходимые товары и услуги у поставщиков со всей России по оптимальным ценам. На данный момент на Портале поставщиков работают свыше 395 тысяч предпринимателей. Каждый день на ресурсе заключается более 1,5 тысячи контрактов, а перечень доступных в каталоге товаров, работ и услуг насчитывает свыше 3,4 миллиона наименований.

По словам заместителя генерального директора АНО "Мосстратегия" Вадима Третьякова, участие в федеральном проекте "Производительность труда" позволяет повысить эффективность работы за счет поиска внутренних резервов и внедрить современные управленческие практики. Это дает возможность бизнесу расти на качественно новом уровне. Так, за четыре года 535 компаний увеличили свою прибыль на 15 миллиардов рублей благодаря проекту.

Он добавил, что эксперты "Мосстратегии" разрабатывают индивидуальные решения по оптимизации рабочих процессов под реалии каждого отдельно взятого предприятия и работают с теми бизнес-процессами, которые приносят ощутимый экономический эффект.

Участие в проекте для бизнеса бесплатное, необходимо только подать заявку.

В ходе мероприятия специалисты также представили городские сервисы и услуги для бизнеса.