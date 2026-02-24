Премия в области ИИ от Билайна вошла в число лидеров BEMA

"Эксперты ВЕМА высоко оценили особую архитектуру проекта, в котором ИИ выступил не просто инструментом, а сквозным героем, пронизывающим все уровни коммуникации. ИИ не просто анализировал данные — он стал душой события и воплотился сразу в девяти ролях. Конструктор рейтинга и беспристрастное жюри, спикер на одной сцене с участниками, креатор рекламных роликов, соавтор голографического шоу и соведущий церемонии. А еще — технология, которую можно увидеть и потрогать в демо-зонах, робот в зрительном зале и та самая "робокошка" в зоне приветствия, которую гости до сих пор вспоминают с улыбкой", – говорится в сообщении.