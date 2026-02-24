Рейтинг@Mail.ru
Премия в области ИИ от Билайна вошла в число лидеров BEMA
14:02 24.02.2026 (обновлено: 16:49 24.02.2026)
Премия в области ИИ от Билайна вошла в число лидеров BEMA
Премия в области ИИ от Билайна вошла в число лидеров BEMA
2026-02-24T14:02:00+03:00
2026-02-24T16:49:00+03:00
2026
1920
1920
true
© Фото предоставлено пресс-службой БилайнаФестиваль Bema (Best experience marketing awards)
Фестиваль Bema (Best experience marketing awards)
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Премия в области искусственного интеллекта AI AWARDS 2025 (ИИ Премия) от команды Билайн Big Data & AI, развивающей продукты больших данных и ИИ, вошла в число победителей престижной отраслевой награды ВЕМА (Best Experience Marketing Award, Премия за лучший проект в сфере событийного маркетинга) в номинации "Лучший проект с применением искусственного интеллекта в коммуникациях", сообщает оператор.
Выбор победителей осуществлялся по следующим критериям: основная идея, креативность, технологичность и эффективность.
AI AWARDS — премия, где лидеров искусственного интеллекта выбирает нейросетевое жюри. В основе проекта — рейтинг ИИ, построенный на анализе более 40 миллиардов сообщений.
"Эксперты ВЕМА высоко оценили особую архитектуру проекта, в котором ИИ выступил не просто инструментом, а сквозным героем, пронизывающим все уровни коммуникации. ИИ не просто анализировал данные — он стал душой события и воплотился сразу в девяти ролях. Конструктор рейтинга и беспристрастное жюри, спикер на одной сцене с участниками, креатор рекламных роликов, соавтор голографического шоу и соведущий церемонии. А еще — технология, которую можно увидеть и потрогать в демо-зонах, робот в зрительном зале и та самая "робокошка" в зоне приветствия, которую гости до сих пор вспоминают с улыбкой", – говорится в сообщении.
Результатом такого подхода стало признание профессионального сообщества и создание доверительной площадки для диалога бизнеса, государства и науки, где технология перестает быть абстракцией и становится живым партнером, отметили в Билайне.
"Мы создали иной уровень коммуникации, где искусственный интеллект не используют — в нем живут, его чувствуют кожей и кончиками пальцев, им дышат. ИИ на 360°: от анализа миллиардов сообщений до мурлыканья робокошки. Признание BEMA подтверждает, что рынку нужен такой формат. И совсем скоро мы продолжим этот разговор. AI AWARDS 2026 станет еще более технологичной: покажем новые разработки в области ИИ-агентов, медицины и больших данных в действии. У ИИ было девять ролей на AI AWARDS. Десятая и одиннадцатая — за вами. Приходите как гость — окажитесь в центре сообщества, которое сегодня пишет историю российского ИИ. Становитесь партнером или спонсором премии — войдите в число соавторов одной из ключевых площадок, где создается будущее. AI AWARDS 2026 (18+). Скоро. Следите за новостями, чтобы не пропустить важное ИИ-событие года", — комментирует директор по маркетингу Билайн Big Data & AI Нина Матвиенко.
