Рейтинг@Mail.ru
Гватемала направила подкрепление на границу с Мексикой - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:28 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/gvatemala-2076302598.html
Гватемала направила подкрепление на границу с Мексикой
Гватемала направила подкрепление на границу с Мексикой - РИА Новости, 24.02.2026
Гватемала направила подкрепление на границу с Мексикой
Армия Гватемалы сообщила об укреплении границы с Мексикой после гибели главы одного из крупнейших наркокартелей этой страны - Немесио Осегеры, известного под... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T04:28:00+03:00
2026-02-24T04:28:00+03:00
в мире
гватемала (республика)
мексика
халиско
беспорядки в мексике
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152035/37/1520353723_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e4b3c06bbe6aed3a24aee0740f1ce1d.jpg
https://ria.ru/20260223/meksika-2076260563.html
https://ria.ru/20260223/meksika-2076254726.html
гватемала (республика)
мексика
халиско
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152035/37/1520353723_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_cda5b78a8e4cf7e1d3c87c61f3d58f87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гватемала (республика), мексика, халиско, беспорядки в мексике
В мире, Гватемала (республика), Мексика, Халиско, Беспорядки в Мексике
Гватемала направила подкрепление на границу с Мексикой

Гватемала направила подкрепление на границу с Мексикой после смерти Эль Менчо

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкГватемала-Сити
Гватемала-Сити - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Гватемала-Сити. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 24 фев - РИА Новости. Армия Гватемалы сообщила об укреплении границы с Мексикой после гибели главы одного из крупнейших наркокартелей этой страны - Немесио Осегеры, известного под прозвищем Эль Менчо, который погиб от ранений в ходе армейской операции по его задержанию.
"Армия Гватемалы через Пятую пехотную бригаду провела моторизованные и пешие патрулирования, а также развернула блокпосты на линии разграничения между Гватемалой и Мексикой", - сообщило военное ведомство на своей странице в социальной сети X.
Военнослужащие Национальной гвардии контролируют дорогу на границе со штатом Пуэбла - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В Мексике раскрыли подробности операции захвата лидера картеля Халиско
Вчера, 19:52
В сообщении, сопровождаемом фотографиями военнослужащих, в числе зон наблюдения указан муниципалитет Демокрасия в департаменте Уэуэтенанго (север страны), где в декабре прошлого года мексиканские наркоторговцы совершили нападения на местные общины.
Решение об усилении контроля на границе с Мексикой было принято накануне Министерством обороны Гватемалы после того, как стало известно о гибели Осегеры Сервантеса - главаря наркокартеля "Новое поколение Халиско". По данным СМИ двух стран, одно из подразделений этой ОПГ действует в Гватемале с территории соседнего мексиканского штата Чиапас.
Протяженность общей границы двух стран составляет 965 километров, значительная ее часть проходит по труднодоступным лесным районам.
Мексиканские силовики провели накануне спецоперацию в штате Халиско по захвату лидера картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, который был ранен и впоследствии скончался от травм. В ответ на это боевики картеля и близких к нему ОПГ организовали 85 блокад на федеральных трассах в 11 штатах, а также поджоги автомобилей и нападения на объекты инфраструктуры. В результате вооруженных нападений погибли 27 сотрудников Национальной гвардии, пенитенциарной службы и прокуратуры. По итогам беспорядков были задержаны 70 человек. Со стороны преступных группировок, по официальным данным, погибли 34 человека.
Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Эксперт связал беспорядки в Мексике с давлением США
Вчера, 19:12
 
В миреГватемала (республика)МексикаХалискоБеспорядки в Мексике
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала