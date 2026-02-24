Гватемала направила подкрепление на границу с Мексикой

МЕХИКО, 24 фев - РИА Новости. Армия Гватемалы сообщила об укреплении границы с Мексикой после гибели главы одного из крупнейших наркокартелей этой страны - Немесио Осегеры, известного под прозвищем Эль Менчо, который погиб от ранений в ходе армейской операции по его задержанию.