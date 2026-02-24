Гватемала направила подкрепление на границу с Мексикой

МЕХИКО, 24 фев - РИА Новости. Армия Гватемалы сообщила об укреплении границы с Мексикой после гибели главы одного из крупнейших наркокартелей этой страны - Немесио Осегеры, известного под прозвищем Эль Менчо, который погиб от ранений в ходе армейской операции по его задержанию.
"Армия Гватемалы через Пятую пехотную бригаду провела моторизованные и пешие патрулирования, а также развернула блокпосты на линии разграничения между Гватемалой и Мексикой", - сообщило военное ведомство на своей странице в социальной сети X.
В сообщении, сопровождаемом фотографиями военнослужащих, в числе зон наблюдения указан муниципалитет Демокрасия в департаменте Уэуэтенанго (север страны), где в декабре прошлого года мексиканские наркоторговцы совершили нападения на местные общины.
Решение об усилении контроля на границе с Мексикой было принято накануне Министерством обороны Гватемалы после того, как стало известно о гибели Осегеры Сервантеса - главаря наркокартеля "Новое поколение Халиско". По данным СМИ двух стран, одно из подразделений этой ОПГ действует в Гватемале с территории соседнего мексиканского штата Чиапас.
Протяженность общей границы двух стран составляет 965 километров, значительная ее часть проходит по труднодоступным лесным районам.
Мексиканские силовики провели накануне спецоперацию в штате Халиско по захвату лидера картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, который был ранен и впоследствии скончался от травм. В ответ на это боевики картеля и близких к нему ОПГ организовали 85 блокад на федеральных трассах в 11 штатах, а также поджоги автомобилей и нападения на объекты инфраструктуры. В результате вооруженных нападений погибли 27 сотрудников Национальной гвардии, пенитенциарной службы и прокуратуры. По итогам беспорядков были задержаны 70 человек. Со стороны преступных группировок, по официальным данным, погибли 34 человека.