Рейтинг@Mail.ru
Кировский губернатор хочет учредить День детских общественных объединений - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
20:30 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/gubernator-2076502886.html
Кировский губернатор хочет учредить День детских общественных объединений
Кировский губернатор хочет учредить День детских общественных объединений - РИА Новости, 24.02.2026
Кировский губернатор хочет учредить День детских общественных объединений
Губернатор Кировской области Александр Соколов выступил с инициативой учредить на региональном уровне праздник - День детских общественных объединений, сообщает РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T20:30:00+03:00
2026-02-24T20:30:00+03:00
кировская область
общество
кировская область
александр соколов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024373869_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_189b85bd673e33276a7627ccb21fead1.jpg
https://ria.ru/20260217/vlozhenija-2074942137.html
кировская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024373869_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_3cd521fbcd16bc88054a9623a6cec430.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, кировская область, александр соколов
Кировская область, Общество, Кировская область, Александр Соколов
Кировский губернатор хочет учредить День детских общественных объединений

Кировский губернатор Соколов хочет сделать День детских общественных объединений

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Кировской области Александр Соколов
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Кировской области Александр Соколов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов выступил с инициативой учредить на региональном уровне праздник - День детских общественных объединений, сообщает пресс-служба правительства региона.
"У нас на общероссийском уровне уже отмечается День защиты детей и День молодежи. Предлагаю проработать вопрос о праздновании 19 мая Дня детских общественных объединений. У детских объединений должен быть свой праздник. Он объединит более 37 тысяч ребят – активистов и участников "Движения первых", "Юнармии", волонтерских отрядов, патриотических клубов", - приводит пресс-служба слова Соколова.
Глава региона попросил министерство молодежной политики, образования Кировской области совместно с детским движением организации подготовить законодательную инициативу и направить ее в региональный парламент для рассмотрения.
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Госвложения в здоровье жителей Кировской области увеличились вдвое
17 февраля, 13:25
 
Кировская областьОбществоКировская областьАлександр Соколов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала