Кировский губернатор хочет учредить День детских общественных объединений

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов выступил с инициативой учредить на региональном уровне праздник - День детских общественных объединений, сообщает пресс-служба правительства региона.
"У нас на общероссийском уровне уже отмечается День защиты детей и День молодежи. Предлагаю проработать вопрос о праздновании 19 мая Дня детских общественных объединений. У детских объединений должен быть свой праздник. Он объединит более 37 тысяч ребят – активистов и участников "Движения первых", "Юнармии", волонтерских отрядов, патриотических клубов", - приводит пресс-служба слова Соколова.
Глава региона попросил министерство молодежной политики, образования Кировской области совместно с детским движением организации подготовить законодательную инициативу и направить ее в региональный парламент для рассмотрения.
