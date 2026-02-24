Рейтинг@Mail.ru
24.02.2026

Маск заключил сделку с Пентагоном об использовании ИИ Grok, пишут СМИ
03:35 24.02.2026
Маск заключил сделку с Пентагоном об использовании ИИ Grok, пишут СМИ
Маск заключил сделку с Пентагоном об использовании ИИ Grok, пишут СМИ
Дарья Буймова
технологии, илон маск, министерство обороны сша, google, в мире
Технологии, Илон Маск, Министерство обороны США, Google, В мире
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Компания Илона Маска xAI, занимающаяся искусственным интеллектом, подписала соглашение с Пентагоном, согласно которому военные смогут использовать модель Grok в секретных системах, сообщает Axios со ссылкой на источники из министерства войны.
По словам источников, на которые ссылается издание, ключевым требованием Пентагона является согласие на использование ИИ для "всех законных целей" – разведки, разработки оружия и проведения военных операций.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Будущее ИИ не должны решать отдельные страны, заявил генсек ООН
19 февраля, 11:09
До настоящего времени система Anthropic Claude была единственной доступной моделью для военных систем, которые отвечают за важнейшую деятельность министерства. Однако компания, разработавшая Claude, отказывается снять ограничения на массовую слежку и использование автономного оружия.
"Неясно, сможет ли xAI полностью заменить Anthropic и сколько времени займет этот процесс", – сообщает Axios.
В связи с этим, Пентагон также ведет переговоры с компаниями OpenAI и Google.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Пентагон может разорвать контракт с Anthropic, пишут СМИ
15 февраля, 05:43
 
