В ГД зафиксировали активность западных спецслужб для провокаций на выборах
Девушка голосует на избирательном участке
Выборы в Государственную думу
 
20:51 24.02.2026
В ГД зафиксировали активность западных спецслужб для провокаций на выборах
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России фиксирует повышенную активность западных спецслужб
2026-02-24T20:51:00+03:00
2026-02-24T20:51:00+03:00
выборы в государственную думу
россия
василий пискарев
владимир путин
госдума рф
россия
2026
Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России фиксирует повышенную активность западных спецслужб по подготовке провокаций на выборах, сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.
Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ России во вторник заявил, что необходимо исключить внешнее вмешательство в ход избирательной кампании по выборам в Государственную думу в этом году. Он отметил, что нейтрализация подобных угроз - задача, в том числе, и Федеральной службы безопасности.
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал провести выборы в Госдуму в строгом соответствии с законом
Вчера, 16:33
"Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства фиксирует повышенную активность западных спецслужб по подготовке провокаций на выборах. Уже звучат призывы иноагентов не признавать сентябрьские выборы, хотя избирательная кампания еще не началась", - сказал Пискарев, слова которого привели в Telegram-канале комиссии.
Глава комиссии добавил, что фактически "ставка сделана" на попытку тотальной дискредитации предстоящего волеизъявления российских граждан. По его словам, тактику вмешательства обсуждают на регулярных сборищах предателей-эмигрантов.
"Собранную информацию направляем в правоохранительные органы для принятия мер реагирования. Сделаем все возможное, чтобы выборы прошли в полном соответствии с законом", - заключил политик.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
ЦИК научился проводить выборы в любых условиях, заявила Памфилова
20 февраля, 15:09
 
Выборы в Государственную думу, Россия, Василий Пискарев, Владимир Путин, Госдума РФ
 
 
