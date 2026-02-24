Рейтинг@Mail.ru
Госдума рассмотрит штрафы за нарушение запрета на майнинг - РИА Новости, 24.02.2026
18:32 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/gosduma-2076486538.html
Госдума рассмотрит штрафы за нарушение запрета на майнинг
Госдума рассмотрит штрафы за нарушение запрета на майнинг - РИА Новости, 24.02.2026
Госдума рассмотрит штрафы за нарушение запрета на майнинг
Госдума планирует в марте рассмотреть законопроект о введении штрафов до 10 миллионов рублей за майнинг криптовалюты в регионах, где это запрещено, сообщил РИА... РИА Новости, 24.02.2026
россия, госдума рф, криптовалюта, общество
Россия, Госдума РФ, Криптовалюта, Общество
Госдума рассмотрит штрафы за нарушение запрета на майнинг

РИА Новости: Госдума рассмотрит штрафы за нарушение запрета на майнинг

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Госдума планирует в марте рассмотреть законопроект о введении штрафов до 10 миллионов рублей за майнинг криптовалюты в регионах, где это запрещено, сообщил РИА Новости источник.
"В марте планируется рассмотреть в первом чтении законопроект об административной ответственности за нарушения правил майнинга цифровой валюты", - сказал собеседник агентства.
Биткоин — все: "цифровое золото" показало свою никчемность
11 февраля, 08:00
11 февраля, 08:00
Согласно законопроекту, нарушение запрета на осуществление майнинга цифровой валюты на территориях субъектов РФ, в отношении которых установлен такой запрет, предлагается наказывать штрафом до 150 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч рублей - для должностных лиц и до двух миллионов рублей - для юридических лиц. Повторное совершение правонарушения может повлечь штраф в размере до 10 миллионов рублей.
Осуществление майнинга цифровой валюты с превышением лимита энергопотребления, установленного правительством РФ, без включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты предлагается наказывать штрафом до 150 тысяч рублей. В случае повторного совершения правонарушения, может грозить штраф в размере до 1,5 миллионов рублей.
Осуществление майнинга без права на осуществление такой деятельности предлагается наказывать штрафами до 300 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей - для юридических лиц. Повторное совершение правонарушения предлагается наказывать штрафом до 5 миллионов рублей.
Инициативой также предлагается установить штрафы для операторов майнинговой инфраструктуры. Так, за предоставление инфраструктуры ИП и юридическим лицам, не включенным в реестр лиц, осуществляющих майнинг, предлагается установить штрафы до 500 тысяч рублей, а в случае повторного совершения правонарушения - до 5 миллионов рублей.
Запрет на майнинг криптовалют в Бурятии и Забайкалье сделают круглогодичным
31 декабря 2025, 01:12
31 декабря 2025, 01:12
 
РоссияГосдума РФКриптовалютаОбщество
 
 
