Госдума рассмотрит штрафы за нарушение запрета на майнинг

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Госдума планирует в марте рассмотреть законопроект о введении штрафов до 10 миллионов рублей за майнинг криптовалюты в регионах, где это запрещено, сообщил РИА Новости источник.

"В марте планируется рассмотреть в первом чтении законопроект об административной ответственности за нарушения правил майнинга цифровой валюты", - сказал собеседник агентства.

Согласно законопроекту, нарушение запрета на осуществление майнинга цифровой валюты на территориях субъектов РФ , в отношении которых установлен такой запрет, предлагается наказывать штрафом до 150 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч рублей - для должностных лиц и до двух миллионов рублей - для юридических лиц. Повторное совершение правонарушения может повлечь штраф в размере до 10 миллионов рублей.

Осуществление майнинга цифровой валюты с превышением лимита энергопотребления, установленного правительством РФ, без включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты предлагается наказывать штрафом до 150 тысяч рублей. В случае повторного совершения правонарушения, может грозить штраф в размере до 1,5 миллионов рублей.

Осуществление майнинга без права на осуществление такой деятельности предлагается наказывать штрафами до 300 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей - для юридических лиц. Повторное совершение правонарушения предлагается наказывать штрафом до 5 миллионов рублей.