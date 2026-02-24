В Госдуме предложили включить антидепрессанты в ОМС

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Сардана Авксентьева и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили расширить лекарственное обеспечение по ОМС, включив туда бесплатно или с частичной оплатой антидепрессанты, гражданам, которые имеют финансовые трудности для их приобретения.

Соответствующее обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем целесообразным рассмотреть возможность расширения лекарственного обеспечения по системе обязательного медицинского страхования и включения антидепрессантов, назначаемых по медицинским показаниям при амбулаторном лечении депрессивных расстройств, в перечень препаратов, предоставляемых гражданам, которые имеют финансовые трудности для их приобретения, бесплатно либо с частичной оплатой", - сказано в обращении.