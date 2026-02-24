https://ria.ru/20260224/gosduma-2076399646.html
В Госдуме предложили включить антидепрессанты в ОМС
В Госдуме предложили включить антидепрессанты в ОМС
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Сардана Авксентьева и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили расширить лекарственное обеспечение по ОМС, включив туда бесплатно или с частичной оплатой антидепрессанты, гражданам, которые имеют финансовые трудности для их приобретения.
Соответствующее обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем целесообразным рассмотреть возможность расширения лекарственного обеспечения по системе обязательного медицинского страхования и включения антидепрессантов, назначаемых по медицинским показаниям при амбулаторном лечении депрессивных расстройств, в перечень препаратов, предоставляемых гражданам, которые имеют финансовые трудности для их приобретения, бесплатно либо с частичной оплатой", - сказано в обращении.
Депутаты добавили, что своевременная медикаментозная терапия депрессии позволяет ускорить возвращение граждан к полноценной трудовой деятельности и повысить общее качество жизни. По их словам, с учётом распространённости депрессивных расстройств даже частичное субсидирование терапии способно дать ощутимый общественный эффект и снизить нагрузку на систему здравоохранения в долгосрочной перспективе.