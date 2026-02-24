Рейтинг@Mail.ru
Совет ГД обсудит планы Франции и Британии снабдить Киев ядерным оружием
12:55 24.02.2026 (обновлено: 13:00 24.02.2026)
Совет ГД обсудит планы Франции и Британии снабдить Киев ядерным оружием
Совет ГД обсудит планы Франции и Британии снабдить Киев ядерным оружием - РИА Новости, 24.02.2026
Совет ГД обсудит планы Франции и Британии снабдить Киев ядерным оружием
Совет Госдумы планирует на заседании во вторник обсудить вопрос о том, что Франция и Англия готовятся вооружить Киев ядерным оружием, сообщил председатель... РИА Новости, 24.02.2026
франция, киев, париж, вячеслав володин, госдума рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), англия
Франция, Киев, Париж, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Англия
Совет ГД обсудит планы Франции и Британии снабдить Киев ядерным оружием

Совет ГД планирует обсудить готовность Франции и Британии передать Украине ЯО

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Совет Госдумы планирует на заседании во вторник обсудить вопрос о том, что Франция и Англия готовятся вооружить Киев ядерным оружием, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
"Планируем сегодня на Совете Государственной думы обсудить этот вопрос", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы.
По его мнению, сведения о том, что Париж и Лондон готовятся вооружить Киев ядерным оружием, требуют незамедлительного реагирования.
Британия и Франция считают, что Украину нужно снабдить атомной или хотя бы грязной бомбой, заявила ранее Служба внешней разведки РФ. По поступающей в СВР информации, Лондон и Париж готовятся вооружить Украину ядерным оружием.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Володин предложил подготовить обращение к Франции и Британии
ФранцияКиевПарижВячеслав ВолодинГосдума РФСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Англия
 
 
