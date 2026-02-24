https://ria.ru/20260224/gosduma-2076375912.html
Совет ГД обсудит планы Франции и Британии снабдить Киев ядерным оружием
Совет ГД обсудит планы Франции и Британии снабдить Киев ядерным оружием - РИА Новости, 24.02.2026
Совет ГД обсудит планы Франции и Британии снабдить Киев ядерным оружием
Совет Госдумы планирует на заседании во вторник обсудить вопрос о том, что Франция и Англия готовятся вооружить Киев ядерным оружием, сообщил председатель... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T12:55:00+03:00
2026-02-24T12:55:00+03:00
2026-02-24T13:00:00+03:00
франция
киев
париж
вячеслав володин
госдума рф
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
англия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg
https://ria.ru/20260224/volodin-2076374248.html
франция
киев
париж
англия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9d8df28e52586f697aff860c9e2c0187.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, киев, париж, вячеслав володин, госдума рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), англия
Франция, Киев, Париж, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Англия
Совет ГД обсудит планы Франции и Британии снабдить Киев ядерным оружием
Совет ГД планирует обсудить готовность Франции и Британии передать Украине ЯО