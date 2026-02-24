В Госдуме предложили разрешить рефинансировать микрозаймы в банке

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил предоставить гражданам РФ возможность рефинансировать микрозайм в банковском секторе при подтвержденной платежеспособности заемщика.

Соответствующее обращение на имя главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаю целесообразным проработать механизм, который позволит гражданам переводить задолженность по микрозаймам в банки на более понятные и предсказуемые условия. Речь идет о возможности рефинансировать микрозайм в банковском секторе - при подтвержденной платежеспособности заемщика", - сказано в документе.

По словам парламентария, обращения граждан показывают, что значительная часть людей, оформивших микрозаймы по неопытности, в сложной жизненной ситуации либо под воздействием агрессивной рекламы, впоследствии лишается возможности перейти на более устойчивую модель кредитования. Он отметил, что банки, как правило, отказывают в рефинансировании задолженности по микрозаймам, даже при наличии подтвержденного дохода и намерения заемщика исполнять обязательства.

"Фактически заемщик оказывается в долговой спирали: высокая ставка и краткий срок микрозайма вынуждают его оформлять новые займы для погашения предыдущих обязательств. Особенно остро данная проблема затрагивает пожилых граждан, лиц с низкой финансовой грамотностью и граждан, оказавшихся в стрессовых обстоятельствах", - подчеркивается в обращении.

Чернышов добавил, что важно сразу предусмотреть разумные ограничения, чтобы избежать злоупотреблений, например, установить право на такой перевод только один раз, определить максимальную сумму рефинансируемой задолженности, обязать заемщика подтвердить доход и исключить случаи намеренного наращивания долга ради получения более выгодных условий.

« "Прошу рассмотреть возможность разработки рекомендаций Банка России либо корректировки регулирования, чтобы банки были обязаны рассматривать такие заявки при наличии подтвержденной платежеспособности, а также определить понятные критерии перевода долга в банковский сегмент по ставке, соответствующей обычным потребительским кредитам", - говорится в письме.