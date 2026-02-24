Рейтинг@Mail.ru
Американцы звонят в Госдеп, чтобы узнать, как уехать из Мексики, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2026
17:34 24.02.2026
Американцы звонят в Госдеп, чтобы узнать, как уехать из Мексики, пишут СМИ
Сотни звонков поступили в госдепартамент США от американцев, находящихся в охваченной беспорядками Мексике, сообщил во вторник телеканал Fox News. РИА Новости, 24.02.2026
в мире
мексика
сша
беспорядки в мексике
государственный департамент сша
мексика
сша
в мире, мексика, сша, беспорядки в мексике, государственный департамент сша
В мире, Мексика, США, Беспорядки в Мексике, Государственный департамент США
Американцы звонят в Госдеп, чтобы узнать, как уехать из Мексики, пишут СМИ

Fox News: Госдеп принял сотни звонков от находящихся в Мексике американцев

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Сотни звонков поступили в госдепартамент США от американцев, находящихся в охваченной беспорядками Мексике, сообщил во вторник телеканал Fox News.
"Государственный департамент принял сотни звонков на своей круглосуточной "горячей линии", в то время как американцы в Мексике пытаются найти способ вернуться домой в условиях растущего хаоса после убийства видного главы картеля", - говорится в материале.
Военнослужащие Национальной гвардии во время беспорядков в Мексике - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Из мексиканской тюрьмы во время беспорядков сбежали 23 заключенных
Вчера, 07:45
Звонки в основном связаны с отменой рейсов и вопросами возвращения в США.
На сайте посольства США в Мексике в сообщении от 24 февраля говорится, что в ряде регионов, несмотря на сообщения об инцидентах днем ранее, "ситуация вернулась в нормальное русло".
"Все аэропорты Мексики открыты, и большая часть работает в обычном режиме. Если вы едете через любой аэропорт, кроме Гвадалахары или Пуэрто-Вальярта, то к нам не поступало сигналов о каких-либо сбоях в расписании, связанных с безопасностью", - говорится там.
Минобороны Мексики 22 февраля сообщило о проведении операции по захвату главаря картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, который в результате скончался от полученных ранений во время его транспортировки в Мехико. За этим в десятках городов и муниципалитетов последовали поджоги автомобилей, блокады на дорогах и нападения на силовиков.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала, что США предоставляли минобороны Мексики разведданные для операции по захвату Эль Менчо, а президент Дональд Трамп позднее призывал Мехико усилить борьбу с картелями и наркотиками.
Военнослужащие Национальной гвардии контролируют дорогу на границе со штатом Пуэбла - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В Мексике раскрыли подробности операции захвата лидера картеля Халиско
23 февраля, 19:52
 
В миреМексикаСШАБеспорядки в МексикеГосударственный департамент США
 
 
