Американцы звонят в Госдеп, чтобы узнать, как уехать из Мексики, пишут СМИ

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Сотни звонков поступили в госдепартамент США от американцев, находящихся в охваченной беспорядками Мексике, сообщил во вторник телеканал Fox News.
"Государственный департамент принял сотни звонков на своей круглосуточной "горячей линии", в то время как американцы в Мексике пытаются найти способ вернуться домой в условиях растущего хаоса после убийства видного главы картеля", - говорится в материале.
Звонки в основном связаны с отменой рейсов и вопросами возвращения в США.
На сайте посольства США в Мексике в сообщении от 24 февраля говорится, что в ряде регионов, несмотря на сообщения об инцидентах днем ранее, "ситуация вернулась в нормальное русло".
"Все аэропорты Мексики открыты, и большая часть работает в обычном режиме. Если вы едете через любой аэропорт, кроме Гвадалахары или Пуэрто-Вальярта, то к нам не поступало сигналов о каких-либо сбоях в расписании, связанных с безопасностью", - говорится там.
Минобороны Мексики 22 февраля сообщило о проведении операции по захвату главаря картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, который в результате скончался от полученных ранений во время его транспортировки в Мехико. За этим в десятках городов и муниципалитетов последовали поджоги автомобилей, блокады на дорогах и нападения на силовиков.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала, что США предоставляли минобороны Мексики разведданные для операции по захвату Эль Менчо, а президент Дональд Трамп позднее призывал Мехико усилить борьбу с картелями и наркотиками.