В Германии разрешили называть Мерца Пиноккио
20:10 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/germaniya-2076500675.html
В Германии разрешили называть Мерца Пиноккио
В Германии разрешили называть Мерца Пиноккио - РИА Новости, 24.02.2026
В Германии разрешили называть Мерца Пиноккио
Прокуратура немецкого города Хайльбронн прекратила расследование в отношении пенсионера за комментарий в соцсетях, в котором тот назвал канцлера ФРГ Фридриха... РИА Новости, 24.02.2026
В Германии разрешили называть Мерца Пиноккио

Называть Мерца европейским аналогом Буратино разрешили в ФРГ

© REUTERS / Jana RodenbuschКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© REUTERS / Jana Rodenbusch
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Прокуратура немецкого города Хайльбронн прекратила расследование в отношении пенсионера за комментарий в соцсетях, в котором тот назвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца Пиноккио; по мнению правоохранителей, называть так главу немецкого кабмина допустимо.
Ранее издание Heilbronner Stimme сообщало, что правоохранители города Хайльбронна начали дело против пенсионера за комментарий в соцсетях в преддверии визита Мерца в город.
"В связи с широко обсуждаемой в СМИ публикацией одного пользователя Facebook* с содержанием "Пиноккио приезжает в Хайльбронн"... прокуратурой Хайльбронна было прекращено соответствующее дело, поскольку речь идёт о критике власти, подпадающей под защиту свободы мнений и, следовательно, являющейся допустимой", - говорится в совместном пресс-релизе прокуратуры и полицейского управления Хайльбронна.
В прокуратуре отметили также, что ранее было прекращено аналогичное дело. Как сообщало ранее издание Heilbronner Stimme, это не первый раз, когда Мерца называют Пиноккио - подобное сравнение также звучало из уст сопредседателя "Зеленых" Франциски Брантнер и депутата "Альтернативы для Германии" (АдГ) Стефана Бранднера.
В сентябре прошлого года немецкие правоохранители провели незаконные обыски в квартире предполагаемого автора граффити, направленных против на тот момент кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца и его партии, обыски были инициированы судом, возглавляемым женой Мерца, о чем сообщала телерадиокомпания WDR.
В 2024 году полиция провела обыск в квартире немецкого пенсионера, который ранее в своём аккаунте в социальной сети X опубликовал мем другого пользователя, изображавший тогдашнего министра экономики Роберта Хабека с подписью Schwachkopf ("идиот" - ред.), при этом делалась отсылка к бренду средств для волос Schwarzkopf Professional. Пожилой мужчина был приговорён к денежному штрафу за использование символики "антиконституционных и террористических организаций, а также за разжигание ненависти".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
ГерманияРоссияРоберт ХабекФридрих МерцВ мире
 
 
