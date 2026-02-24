Вайдель осудила остановку Украиной транзита нефти в Венгрию

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что блокирование Киевом транзита в Венгрию является "махинацией в стиле ЕС" с целью повлиять на венгерский выборы и убрать премьера Виктора Орбана.