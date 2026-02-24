Вайдель осудила остановку Украиной транзита нефти в Венгрию

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что блокирование Киевом транзита в Венгрию является "махинацией в стиле ЕС" с целью повлиять на венгерский выборы и убрать премьера Виктора Орбана.
"Украина блокирует поставки нефти в Венгрию, чтобы цены на энергию выросли. Зачем? В апреле в Венгрии состоятся выборы, и Евросоюз стремится к смене правительства. Орбан препятствует вступлению Украины в ЕС и противостоит разжигателям войны. Поэтому его хотят убрать, переложив ответственность на плечи венгерского народа. Настоящая махинация в стиле ЕС", - написала Вайдель в соцсети X.
В понедельник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС заявил, что Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине из-за остановки Киевом транзита нефти по нефтепроводу "Дружба".
Сийярто заявил 18 февраля, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине до возобновления транзита нефти из РФ. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее заявил, что Венгрия борется за свой народ, в то время как ЕС и Киев вмешиваются в венгерские выборы.
Орбан дал негативную оценку отношениям Украины и Венгрии
23 февраля, 19:20