Рейтинг@Mail.ru
Немецкий политик сравнил экономику Германии с падающим самолетом - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:09 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/germaniya-2076301720.html
Немецкий политик сравнил экономику Германии с падающим самолетом
Немецкий политик сравнил экономику Германии с падающим самолетом - РИА Новости, 24.02.2026
Немецкий политик сравнил экономику Германии с падающим самолетом
Жителям Германии стоит приготовиться к серьезным экономическим проблемам на фоне иссякания запасов газа при отказе от поставок из России, такое мнение высказал... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T04:09:00+03:00
2026-02-24T04:09:00+03:00
в мире
германия
европа
россия
алексей миллер
евросоюз
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024783801_0:63:3071:1790_1920x0_80_0_0_238712610463045d3d0ab7cf424af3fc.jpg
https://ria.ru/20260214/gaz-2074365236.html
https://ria.ru/20260221/gaz-2075917218.html
германия
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024783801_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_b0201b2266c86ed9fa6312394ed346a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, европа, россия, алексей миллер, евросоюз, газпром
В мире, Германия, Европа, Россия, Алексей Миллер, Евросоюз, Газпром
Немецкий политик сравнил экономику Германии с падающим самолетом

Нимайер сравнил экономику Германии без российского газа с падающим самолетом

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРальф Нимайер
Ральф Нимайер - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Ральф Нимайер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Жителям Германии стоит приготовиться к серьезным экономическим проблемам на фоне иссякания запасов газа при отказе от поставок из России, такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), к 16 февраля уровень запасов газа в хранилищах Германии опустился до 22,99%.
Центральноевропейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Газпром" оценил запасы газа в подземных хранилищах Германии
14 февраля, 12:01
"Нам нужно готовиться к худшему, как при падении самолета, потому что запасы газа в хранилищах грозят упасть ниже 20%", - сказал Нимайер.
Он объяснил, что при дальнейшем падении до 15%, если не будет поддерживаться давление, остатки газа в хранилищах даже не смогут нормально направляться абонентам.
«
"Правительство (канцлера ФРГ Фридриха) Мерца разрушает экономику, хотя могло бы просто закупать российский сжиженный природный газ, как это делают другие страны Европы", - добавил политик.
Страны Евросоюза в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер 14 февраля этого года охарактеризовал нынешнюю ситуацию с пустеющими хранилищами газа в Европе, и особенно в ключевой стране Евросоюза - Германии, как критически напряженную.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
В ФРГ заявили о критическом положении страны из-за отказа от газа из России
21 февраля, 04:51
 
В миреГерманияЕвропаРоссияАлексей МиллерЕвросоюзГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала