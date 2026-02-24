https://ria.ru/20260224/germaniya-2076301720.html
Немецкий политик сравнил экономику Германии с падающим самолетом
Немецкий политик сравнил экономику Германии с падающим самолетом
Нимайер сравнил экономику Германии без российского газа с падающим самолетом
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Жителям Германии стоит приготовиться к серьезным экономическим проблемам на фоне иссякания запасов газа при отказе от поставок из России, такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы
(Gas Infrastructure Europe, GIE), к 16 февраля уровень запасов газа в хранилищах Германии
опустился до 22,99%.
"Нам нужно готовиться к худшему, как при падении самолета, потому что запасы газа в хранилищах грозят упасть ниже 20%", - сказал Нимайер.
Он объяснил, что при дальнейшем падении до 15%, если не будет поддерживаться давление, остатки газа в хранилищах даже не смогут нормально направляться абонентам.
"Правительство (канцлера ФРГ Фридриха) Мерца разрушает экономику, хотя могло бы просто закупать российский сжиженный природный газ, как это делают другие страны Европы", - добавил политик.
Страны Евросоюза в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU
обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах.
Глава "Газпрома
" Алексей Миллер
14 февраля этого года охарактеризовал нынешнюю ситуацию с пустеющими хранилищами газа в Европе, и особенно в ключевой стране Евросоюза - Германии, как критически напряженную.